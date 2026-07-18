Esto es lo que ganó el conjunto de Inglaterra luego de quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026.

Este sábado se disputó el penúltimo juego de la Copa del Mundo 2026, donde Inglaterra venció por una goleada a Francia con un marcador de 6-4, la escuadra inglesa salió a buscar el marcador aún cuando pelear por el tercer lugar no era nada grato para ellos, luego de ser eliminados en la semifinal por el conjunto de Argentina.

Publicidad

¿Qué se llevará Inglaterra como tercer lugar?

De esta manera, Francia tendrá que irse sin el premio del tercer puesto, mientras que el equipo de Thomas Tuchel aprendió un poco de los errores y quiso irse con tal dignidad y por lo menos llevarse esa medalla que se le otorgará en esta ocasión a este tercer puesto. Así los ingleses tendrán la oportunidad de llegar a casa con esta presea.

Cabe mencionar que de acuerdo con la información oficial de la FIFA, el cuadro de Inglaterra tendrá un cuantioso premio de 29 millones de dólares por haber conseguido llegar hasta estas instancias. Aproximadamente en pesos mexicanos, esta cifra equivale a 508 millones 718 mil, una cantidad nada despreciable por la cual obtuvieron este resultado.

En este caso Francia sí tiene un premio después de todo como el cuarto lugar de la competencia, llevándose un total de 27 millones de dólares, que aproximadamente en pesos mexicanos sería un total de 473 millones 634 mil, que aunque es un poco menor la cifra, al final no perdieron mucho más que lo que se vio en la cancha.

Publicidad

Es así como el cuadro de Tuchel regresará a casa con un total de 29 millones de dólares y la medalla del tercer lugar, aunque eso no se sabe si le será útil a Thomas para poder permanecer en el puesto de director técnico, ya que haber sido eliminado en las semifinales y por un rival como la Albiceleste, podría ser despedido al término de esta etapa.

En síntesis