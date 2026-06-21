Dónde ver el Nueva Zelanda vs Egipto del Mundial 2026

Se viene el segundo partido de Tim Payne en el Mundial 2026, en esta ocasión el conjunto de Nueva Zelanda se enfrentará a Egipto para buscar repuntar e irse al primer lugar del Grupo G. Este es uno de los más parejos y es que tan sólo los países que ocupan el primero y segundo lugar tienen apenas 2 puntos sumados en sus dos encuentros.

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Es por eso que el partido de esta tarde podría hacer que alguna de estas dos selecciones se eleve a los primeros puestos o podrían dejar un empate que pone en igualdad a los cuatro conjuntos. De esta manera, es uno de los encuentros más llamativos por la competencia que han desarrollado en los últimos enfrentamientos.

En este duelo el conjunto obligado para conseguir el resultado es la escuadra de Egipto, pero ya los neozelandeses han demostrado que tienen las posibilidades de sacar un partido como éstos. En su primer encuentro fue un partido muy sorpresivo por la capacidad que tuvieron para marcar, por lo que no se les puede dar por vencidos.

¿Dónde ver el Nueva Zelanda vs Egipto de hoy?

Este enfrentamiento es exclusivo de ViX Premium en México, por lo que no saldrá en televisión abierta. Mientras que en Estados Unidos se verá mediante Telemundo y en la plataforma de streaming de Fubo TV. En Sudamérica se puede ver a través de DSports y en la plataforma de DGO; en Argentina va por TyC Sports también, en Flow, Prime Video y Paramount+.

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En Perú por ESPN y Disney+ se suman. En Centroamérica va por Tigo Sports y Sky Sports. Finalmente en España se puede ver a través de DAZN España, por lo que estas son las opciones únicas que tendrán en cada uno de los países para poder seguir el enfrentamiento de esta tarde entre Nueva Zelanda y Egipto hoy a las 19:00 horas del centro de México.

En síntesis