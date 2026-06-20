¿Dónde y en qué estadio juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026?

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan por la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo. El juego comienza a las 14:00hs (CDMX).

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio en uno de los grandes partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026. En la previa el conjunto germano es levemente el favorito, pero a nadie le sorprendería si el equipo africano derrota a los teutones.

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Alemania viene de golear por 7-1 a Curazao en el debut en la Copa del Mundo, mientras que Costa de Marfil derrotó por 1-0 a Ecuador gracias al gol de Amat Diallo. Se espera que haya un lleno total en el partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Los detalles del Estadio Nacional de Canadá

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan hoy en el Estadio de Toronto, como lo denomina la FIFA en la Copa del Mundo 2026, aunque el recinto es llamado BMO Field por cuestiones de patrocinio y también el lugar es conocido como el Estadio Nacional de Canadá.

El estadio fue inaugurado en mayo de 2007 y fue construido para albergar el Mundial Sub-20 de aquel año ya que Canadá fue el país anfitrión. También el recinto fue utilizado para que Toronto FC debute oficialmente como el primer equipo canadiense en la MLS.

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El Estadio Toronto en la inauguración en Canadá ante Bosnia (Getty Images)

El Estadio de Toronto inicialmente tenía capacidad para unos 20 mil espectadores aproximadamente. Luego el recinto fue remodelado para alojar a 30 mil personas y finalmente este número se estiró temporalmente para el Mundial 2026, precisamente hasta la cifra de 43,036 lugares.

En esa edición del Mundial Sub-20 el campeón fue Argentina, un plantel albiceleste que tenía en sus filas por ejemplo a Sergio ‘Kun’ Agüero y a Ángel Di María, entre otras figuras. Además de partidos de futbol, el Estadio Nacional de Canadá es sede de otros deportes.

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Por ejemplo los Toronto Argonauts, equipo de futbol americano de Canadá, juega sus partidos como local allí. La selección local de rugby también disputa sus encuentros en dicho estadio. En el recinto no se realizan muchos shows musicales por normativas municipales de ruido debido a la zona residencial en la que se encuentra.

Con la mira puesta en el desempeño del Tri, los apostadores mexicanos revisan las tendencias de las apuestas mundial para aprovechar los mejores momios.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Toronto

Viernes 12 de junio de 2026: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos – Grupo B)

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos – Grupo B) Miércoles 17 de junio de 2026: Ghana vs. Panamá (Fase de Grupos – Grupo L)

Ghana vs. Panamá (Fase de Grupos – Grupo L) Sábado 20 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de Grupos – Grupo E)

Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de Grupos – Grupo E) Martes 23 de junio de 2026: Croacia vs. Panamá (Fase de Grupos – Grupo L)

Croacia vs. Panamá (Fase de Grupos – Grupo L) Viernes 26 de junio de 2026: Senegal vs. Irak (Fase de Grupos – Grupo I)

Senegal vs. Irak (Fase de Grupos – Grupo I) Jueves 2 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32 – Cruce entre el 2° del Grupo K vs. el 2° del Grupo L)