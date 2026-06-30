Qué pasa si Noruega pierde, empata o gana con Costa de Marfil por los 16vos de Final del Mundial 2026

Los tres diferentes escenarios a los que es expone Noruega en su partido de 16avos de Final contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

La actividad de HOY martes 30 de junio empieza con un partidazo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Costa de Marfil y Noruega, quienes acabaron segundos en sus respectivos grupos, se enfrentan bajo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela por los 16avos de Final de esta Copa del Mundo 2026.

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Los europeos, con Erling Haaland como emblema y referencia de ataque, guardaron a sus habituales titulares en la última jornada del Grupo I frente a Francia y llegan frescos a Dallas. Saben que no tendrán una parada fácil: los africanos complicaron recientemente a Alemania, a pesar de perder 2-1, y vencieron a otros rivales como Ecuador y Curazao sin complicaciones.

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¿Qué pasa si Noruega pierde con Costa de Marfil?

Si Noruega pierde contra Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, todo estará acabado para los dirigidos por Ståle Solbakken. El equipo nórdico armará sus maletas de regreso al hotel y culminará en ese mismo momento su participación en la Copa del Mundo 2026, no pudiendo llegar a los Octavos de Final de esta edición como sí lo logró en Francia 1938 y Francia 1998.

¿Qué pasa si Noruega y Costa de Marfil empatan?

Si Noruega empata con Costa de Marfil en el tiempo regular, el árbitro Jesús Valenzuela dará la orden para disputar una prórroga de dos periodos de 15 minutos. En caso de que la igualdad persista en el marcador tras el alargue, el clasificado a la siguiente instancia deberá definirse con disparos del punto penal.

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¿Qué pasa si Noruega le gana a Costa de Marfil?

Si Noruega derrota a Costa de Marfil en cualquier vía (tiempo regular, prórroga o penales), los comandados por Erling Haaland avanzarán en la Copa del Mundo 2026. Sacarán boleto a los Octavos de Final de esta edición, igualando su mejor participación histórica, y jugarán contra Brasil en la siguiente ronda: el próximo domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis