¿Por qué no juega Amad Diallo en Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El futbolista del Manchester United no fue elegido para el partido ante los europeos en el Mundial 2026.

Falta menos de una hora para el comienzo de un nuevo partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que se definirá cuál de los dos equipos conseguirá un lugar entre los 16 mejores del certamen internacional. En el Estadio de Dallas, Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en un duelo que promete grandes emociones.

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Los africanos llegan a esta instancia después de sumar dos victorias en tres partidos durante la fase de grupos, resultados que les permitieron avanzar como segundos de su zona. Del otro lado estará Noruega, que también tuvo una destacada primera fase con dos triunfos y una derrota, consolidándose como uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Sin embargo, en la previa apareció una baja inesperada en Costa de Marfil. Amad Diallo, una de las grandes figuras del seleccionado africano y futbolista del Manchester United, no fue elegido por el entrenador para integrar el equipo titular frente a los noruegos.

El extremo no presenta ninguna lesión ni está suspendido. Su ausencia responde únicamente a una decisión técnica del cuerpo técnico, que optó por dejarlo en el banco de suplentes para este compromiso decisivo.

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Los titulares de Costa de Marfil ante Noruega

Yahia Fofana

Ghislain Konan

Odilon Kossounou

Guela Doué

Emmanuel Agbadou

Franck Kessié

Ibrahim Sangaré

Christ Inao Oulai

Ange-Yoan Bonny

Yan Diomandé

Nicolas Pépé

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