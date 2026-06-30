¿Hay tiempo extra o penales en Costa de Marfil vs. Noruega en caso de empate por el Mundial 2026?

Costa de Marfil y Noruega definen un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Esto es lo que ocurrirá si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el Estadio Dallas, ambos seleccionados buscan meterse entre los 16 mejores del certamen y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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Los dos equipos llegan después de realizar una buena fase de grupos. Los africanos clasificaron con dos victorias y una derrota, mientras que los europeos también sumaron dos triunfos y una caída, por lo que se espera un encuentro muy parejo desde el comienzo.

Al tratarse de un partido de eliminación directa, no puede terminar empatado. Si Costa de Marfil y Noruega igualan al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extenderá al tiempo suplementario para definir al clasificado.

¿Hay tiempo extra en Costa de Marfil vs. Noruega?

Sí. En caso de empate tras los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, con un breve descanso entre ambos períodos. Si alguno de los equipos consigue la ventaja durante ese lapso, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Hay penales si persiste el empate?

Si luego de los 30 minutos de tiempo extra el marcador continúa igualado, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cada selección ejecutará cinco remates desde los doce pasos y, si la igualdad continúa, patearán un penal cada uno hasta definir el ganador.

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