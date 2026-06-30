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Mundial 2026

Así está la tabla de goleo del Mundial 2026 tras las anotaciones de Erling Haaland y Kylian Mbappé

Repasa cómo se encuentra el ranking de anotadores de la Copa del Mundo con el inicio de la instancia de 16avos de Final.

Erling Haaland pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026
© Getty ImagesErling Haaland pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026

A nivel colectivo, está claro que ganar el Mundial 2026 es lo que todos los equipos quieren. Sin embargo, en el desarrollo del torneo, también hay una disputa individual entre los futbolistas. La tabla de goleo definirá quién levantará la Bota de Oro, premio que recibe el máximo anotador al final de esta edición de la competencia.

Este martes 30 de junio continuó la disputa de los 16avos de Final del certamen internacional que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, la jornada la inaguraron Costa de Marfil y Noruega, que terminó con la victoria 2-1 de los europeos.

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Antonio Nusa y Erling Haaland anotaron para los Vikingos, mientras que Amad Diallo lo hizo para los Elefantes. Con ese gol, el delantero del Manchester City no se baja de la pelea por ser el máximo goleador del certamen internacional tras haber llegado a las 5 anotaciones.

Hasta el momento, el líder de goleo hasta el momento es Lionel Messi de Argentina, que lleva 6 goles convertidos. Le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un gol a Jordania con Argentina. Ahora, el atacante de 25 años se puso a un solo tanto aunque con un partido más al igual que Kylian Mbappé, que estampó el 1-0 para Francia ante Suecia.

Por detrás, hay dos futbolistas que los siguen con 4 anotaciones cada uno: Ousmane Dembelé, de Francia, y Vinicius Jr, de Brasil. Por su parte, con 3 anotaciones aparecen otras figuras de renombre como Harry Kane y Matheus Cunha.

La tabla de goleo EN VIVO por la Bota de Oro del Mundial 2026:

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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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