¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026?

La Selección Argentina comienza su defensa del título obtenido en 2022 ante Argelia en Estados Unidos.

La Selección Argentina hará su debut oficial en el Mundial 2026 este martes frente a Argelia por la primera jornada del Grupo J. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, intentará comenzar su camino en la competencia con una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, aunque sabe que no puede relajarse porque enfrente tendrá un rival que no les hará las cosas fáciles.

Por su parte, Argelia buscará dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los africanos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para complicar a una selección argentina que contará con la presión de defender la corona obtenida hace cuatro años.

El encuentro se disputará en territorio estadounidense, uno de los tres países organizadores de esta Copa del Mundo junto a México y Canadá. Además, se espera un gran marco de público argentino para acompañar el debut del campeón vigente.

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El estadio donde se juega Argentina vs. Argelia

Argentina y Argelia se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City, recinto que durante el Mundial 2026 es denominado oficialmente Kansas City Stadium por las normas comerciales de la FIFA.

El estadio cuenta con una capacidad para 69.045 espectadores, convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes de la competencia. Habitualmente es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más populares de la NFL.

Ubicado en el estado de Misuri, forma parte del reconocido Truman Sports Complex, un complejo deportivo que comparte junto al Kauffman Stadium, donde juegan los Kansas City Royals de las Grandes Ligas de béisbol.

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Inaugurado en 1972, el recinto posee una larga tradición en el deporte estadounidense y actualmente es el estadio más antiguo que sigue en actividad dentro de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL. Además de partidos de futbol americano profesional, a lo largo de su historia también ha recibido encuentros internacionales de futbol y eventos universitarios de gran relevancia.

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