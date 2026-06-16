Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: TV y streaming online

Este martes continúa la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y llega uno de los partidos más esperados de la fecha. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, hará su estreno oficial en la competencia cuando se enfrente a Argelia por el Grupo J.
El encuentro se disputará desde las 19:00 horas de la Ciudad de México y marcará el comienzo del camino de la Albiceleste en busca de una nueva consagración mundial. El equipo argentino intentará arrancar con una victoria para reafirmar su candidatura al título.
Del otro lado estará una selección argelina que llega con la ilusión de sorprender. Los africanos saben que sumar ante el campeón del mundo sería un resultado histórico y buscarán aprovechar cada oportunidad para complicar a uno de los máximos favoritos del torneo.
Dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO: TV y streaming país por país
- Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Paramount+, Flow Sports y Disney+ Premium.
- Perú: DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y América TV.
- México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
- España: DAZN y Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
- Panamá: Tigo Sports y señales locales.
- Guatemala: Tigo Sports y señales locales.
- Nicaragua: Tigo Sports y señales locales.
- Honduras: Tigo Sports y señales locales.
- Costa Rica: Tigo Sports y señales locales.
- Puerto Rico: Tigo Sports y señales locales.
- República Dominicana: Tigo Sports y señales locales.
- El Salvador: Tigo Sports y señales locales.
Horarios de Argentina vs. Argelia en cada país
- Perú: 20:00 horas.
- Colombia: 20:00 horas.
- Ecuador: 20:00 horas.
- Argentina: 22:00 horas.
- Uruguay: 22:00 horas.
- Brasil: 22:00 horas.
- Paraguay: 22:00 horas.
- Chile: 21:00 horas.
- Venezuela: 21:00 horas.
- Bolivia: 21:00 horas.
- México: 19:00 horas.
- Guatemala: 19:00 horas.
- Nicaragua: 19:00 horas.
- Costa Rica: 19:00 horas.
- Panamá: 19:00 horas.
- Honduras: 19:00 horas.
- Puerto Rico: 19:00 horas.
- República Dominicana: 19:00 horas.
- España: 03:00 horas del miércoles.
- Estados Unidos (GMT-4): 21:00 horas.
- Estados Unidos (GMT-5): 20:00 horas.
- Estados Unidos (GMT-6): 19:00 horas.
- Estados Unidos (GMT-7): 18:00 horas.
- Estados Unidos (GMT-8): 17:00 horas.
Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el doblete de Kylian Mbappé ante Senegal
En sintesis
- La Selección Argentina debuta hoy ante Argelia en el Grupo J del Mundial 2026.
- El partido iniciará a las 19:00 horas en el tiempo del centro de México.
- En territorio mexicano, el encuentro mundialista se transmitirá en vivo por la plataforma ViX.