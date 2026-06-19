¿Dónde y en qué estadio juegan Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo.

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio a partir de las 16:00hs (CDMX) en uno de los cuatro partidos que se disputan hoy por el Mundial 2026. El conjunto africano es el leve favorito a llevarse el triunfo en la previa, pero se espera que sea un partido igualado.

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Escocia viene de ganarle por 1-0 a Haití en el debut en la Copa del Mundo, mientras que Marruecos empató 1-1 con Brasil en el primer partido. Pero eso ya pasó y ahora el conjunto europeo se enfrenta con un rival más poderoso, mientras que la selección africana tiene otras responsabilidades.

¿Dónde se juega el partido?

Escocia y Marruecos se enfrentan en el Estadio Boston, más conocido como el Estadio Gillette. El recinto está ubicado en Foxborough, Massachusetts, aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste del centro de Boston y tiene una capacidad para 64,146 aficionados.

El Estadio Boston habitualmente tiene lugar para 65,878 personas, pero la FIFA redujo un poco la asistencia de todos los estadios y por eso la capacidad oficial para el Mundial 2026 es de 64,146.

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El Estadio Boston en el partido entre Haití y Escocia (Getty Images)

El Estadio Gillette es la casa actual de los New England Patriots de la National Football League (NFL), una de las franquicias más ganadoras en la historia del futbol americano, y también juega allí el New England Revolution de la MLS y el Boston Legacy FC de la NWSL.

Este recinto también fue utilizado como sede de la Copa América Centenario 2016, del Mundial Femenil 2003, y es reconocido por albergar miles de personas en eventos de lacrosse, un deporte popular en los Estados Unidos. El artista Ed Sheeran convocó 79,914 personas en el Estadio Boston en un show de 2023; logro este récord de asistencia por su escenario 360°.

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Partidos que se disputan en el Estadio Boston en el Mundial 2026

Sábado 13 de junio de 2026: Haití vs. Escocia (Fase de Grupos – Grupo C)

Haití vs. Escocia (Fase de Grupos – Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Noruega vs. Irak (Fase de Grupos – Grupo I)

Noruega vs. Irak (Fase de Grupos – Grupo I) Viernes 19 de junio de 2026: Escocia vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C)

Escocia vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C) Martes 23 de junio de 2026: Inglaterra vs. Ghana (Fase de Grupos – Grupo L)

Inglaterra vs. Ghana (Fase de Grupos – Grupo L) Viernes 26 de junio de 2026: Noruega vs. Francia (Fase de Grupos – Grupo I)

Noruega vs. Francia (Fase de Grupos – Grupo I) Lunes 29 de junio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Jueves 9 de julio de 2026: Partido de Cuartos de final (Ronda de 8)

En síntesis