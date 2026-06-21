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Mundial 2026

¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026?

La jornada de este 21 de junio se disputan cuatro partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a España y a Arabia Saudita.

España y Arabia Saudita se enfrentan aquí
© Getty ImagesEspaña y Arabia Saudita se enfrentan aquí

España y Arabia Saudita abren la jornada de este domingo 21 de junio por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Este partido por el Grupo H comienza a partir de las 10:00hs (CDMX) y La Roja es la clara favorita a obtener el triunfo.

No obstante, España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en lo que fue el resultado más sorprendente de la Copa del Mundo hasta el momento. Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay en el debut y buscará complicarle las cosas a La Roja.

El estadio y la ciudad donde juegan

España y Arabia Saudita se enfrentan en el Estadio Atlanta, más conocido como Estadio Mercedes-Benz. Esta es la casa de Atlanta United (MLS) y de los Atlanta Falcons (NFL). El recinto origilamente tiene capacidad para 71,000 espectadores, pero para el Mundial 2026 la misma fue reducida hasta los 68,239 espectadores.

Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un coste aproximado de unos 1600 millones de dólares. Su diseño único y su techo retráctil lo hacen uno de los estadios más distinguibles del mundo. Este techo posee el logo de Mercedes Benz, tiene forma de molinillo, y se compone de ocho piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta.

El Estadio Atlanta durante el juego entre España y Cabo Verde (Getty Images)

El Estadio Atlanta durante el juego entre España y Cabo Verde (Getty Images)

El estadio cuenta con la pantalla de video LED más grande del mundo en un recinto deportivo. Es una estructura circular de 335 metros de circunferencia y 18 metros de alto que rodea completamente el techo, brindando una experiencia visual en 360 grados única.

Ver también

Dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026: TV y streaming online

Asimismo, el recinto en Atlanta es el primer estadio profesional en los Estados Unidos en recibir la certificación LEED Platinum (el máximo galardón de sustentabilidad) y cuenta con más de 4.000 paneles solares.

Por último, el Estadio Atlanta también fue escenario del Super Bowl LIII, encuentros de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Con lo dicho, este estadio tiene mucha actividad y es de los más elegidos a la hora de llevar partidos de futbol a Estados Unidos.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en el Estadio Atlanta

  • Lunes 15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H)
  • Jueves 18 de junio de 2026: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de Grupos – Grupo A)
  • Domingo 21 de junio de 2026: España vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos – Grupo H)
  • Miércoles 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití (Fase de Grupos – Grupo C)
  • Sábado 27 de junio de 2026: RD Congo vs. Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)
  • Miércoles 1 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)
  • Martes 7 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)
  • Miércoles 15 de julio de 2026: Partido de Semifinal (Llave previa a la gran final)

En síntesis

  • España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026.
  • El Estadio Atlanta albergará el partido con una capacidad de 68,239 espectadores.
  • El encuentro del Grupo H iniciará a las 10:00 horas, tiempo de la CDMX.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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