¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026?

La jornada de este 21 de junio se disputan cuatro partidos y uno de ellos tiene como protagonistas a España y a Arabia Saudita.

España y Arabia Saudita abren la jornada de este domingo 21 de junio por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Este partido por el Grupo H comienza a partir de las 10:00hs (CDMX) y La Roja es la clara favorita a obtener el triunfo.

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No obstante, España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en lo que fue el resultado más sorprendente de la Copa del Mundo hasta el momento. Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay en el debut y buscará complicarle las cosas a La Roja.

El estadio y la ciudad donde juegan

España y Arabia Saudita se enfrentan en el Estadio Atlanta, más conocido como Estadio Mercedes-Benz. Esta es la casa de Atlanta United (MLS) y de los Atlanta Falcons (NFL). El recinto origilamente tiene capacidad para 71,000 espectadores, pero para el Mundial 2026 la misma fue reducida hasta los 68,239 espectadores.

Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un coste aproximado de unos 1600 millones de dólares. Su diseño único y su techo retráctil lo hacen uno de los estadios más distinguibles del mundo. Este techo posee el logo de Mercedes Benz, tiene forma de molinillo, y se compone de ocho piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta.

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El Estadio Atlanta durante el juego entre España y Cabo Verde (Getty Images)

El estadio cuenta con la pantalla de video LED más grande del mundo en un recinto deportivo. Es una estructura circular de 335 metros de circunferencia y 18 metros de alto que rodea completamente el techo, brindando una experiencia visual en 360 grados única.

Asimismo, el recinto en Atlanta es el primer estadio profesional en los Estados Unidos en recibir la certificación LEED Platinum (el máximo galardón de sustentabilidad) y cuenta con más de 4.000 paneles solares.

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Por último, el Estadio Atlanta también fue escenario del Super Bowl LIII, encuentros de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Con lo dicho, este estadio tiene mucha actividad y es de los más elegidos a la hora de llevar partidos de futbol a Estados Unidos.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en el Estadio Atlanta

Lunes 15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H)

España vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H) Jueves 18 de junio de 2026: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de Grupos – Grupo A)

República Checa vs. Sudáfrica (Fase de Grupos – Grupo A) Domingo 21 de junio de 2026: España vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos – Grupo H)

España vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos – Grupo H) Miércoles 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití (Fase de Grupos – Grupo C)

Marruecos vs. Haití (Fase de Grupos – Grupo C) Sábado 27 de junio de 2026: RD Congo vs. Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)

RD Congo vs. Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K) Miércoles 1 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Martes 7 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)

Partido de Octavos de final (Ronda de 16) Miércoles 15 de julio de 2026: Partido de Semifinal (Llave previa a la gran final)

En síntesis

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026.

se enfrentan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026. El Estadio Atlanta albergará el partido con una capacidad de 68,239 espectadores.

albergará el partido con una capacidad de 68,239 espectadores. El encuentro del Grupo H iniciará a las 10:00 horas, tiempo de la CDMX.