¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026?

España y Arabia Saudita abren la jornada de este domingo 21 de junio por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Este partido por el Grupo H comienza a partir de las 10:00hs (CDMX) y La Roja es la clara favorita a obtener el triunfo.
No obstante, España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en lo que fue el resultado más sorprendente de la Copa del Mundo hasta el momento. Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay en el debut y buscará complicarle las cosas a La Roja.
El estadio y la ciudad donde juegan
España y Arabia Saudita se enfrentan en el Estadio Atlanta, más conocido como Estadio Mercedes-Benz. Esta es la casa de Atlanta United (MLS) y de los Atlanta Falcons (NFL). El recinto origilamente tiene capacidad para 71,000 espectadores, pero para el Mundial 2026 la misma fue reducida hasta los 68,239 espectadores.
Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un coste aproximado de unos 1600 millones de dólares. Su diseño único y su techo retráctil lo hacen uno de los estadios más distinguibles del mundo. Este techo posee el logo de Mercedes Benz, tiene forma de molinillo, y se compone de ocho piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta.
El Estadio Atlanta durante el juego entre España y Cabo Verde (Getty Images)
El estadio cuenta con la pantalla de video LED más grande del mundo en un recinto deportivo. Es una estructura circular de 335 metros de circunferencia y 18 metros de alto que rodea completamente el techo, brindando una experiencia visual en 360 grados única.
Dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026: TV y streaming online
Asimismo, el recinto en Atlanta es el primer estadio profesional en los Estados Unidos en recibir la certificación LEED Platinum (el máximo galardón de sustentabilidad) y cuenta con más de 4.000 paneles solares.
Por último, el Estadio Atlanta también fue escenario del Super Bowl LIII, encuentros de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Con lo dicho, este estadio tiene mucha actividad y es de los más elegidos a la hora de llevar partidos de futbol a Estados Unidos.
Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en el Estadio Atlanta
- Lunes 15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H)
- Jueves 18 de junio de 2026: República Checa vs. Sudáfrica (Fase de Grupos – Grupo A)
- Domingo 21 de junio de 2026: España vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos – Grupo H)
- Miércoles 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití (Fase de Grupos – Grupo C)
- Sábado 27 de junio de 2026: RD Congo vs. Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)
- Miércoles 1 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)
- Martes 7 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)
- Miércoles 15 de julio de 2026: Partido de Semifinal (Llave previa a la gran final)
En síntesis
- España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026.
- El Estadio Atlanta albergará el partido con una capacidad de 68,239 espectadores.
- El encuentro del Grupo H iniciará a las 10:00 horas, tiempo de la CDMX.