España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta. Es un partido clave para ambos por el Grupo H.

España y Arabia Saudita abren la jornada de este domingo 21 de junio por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro que disputan estas dos selecciones se lleva a cabo en el Estadio Atlanta y comienza a partir de las 10:00hs (CDMX).

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Al menos en la previa el conjunto europeo es el claro favorito a llevarse el triunfo, pero deberá demostrarlo en el campo. Se espera que Lamine Yamal vuelva a ser suplente, así que España tendrá que generarle preocupaciones a Arabia Saudita sin su mejor futbolista.

Por dónde ver el partido

El partido entre España y Arabia Saudita de este domingo 21 de junio puede verse en México por televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Además también existe la opción de observarlo a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.

México : Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium Argentina: Telefe, DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+.

Telefe, DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo. Hasta el momento fue el resultado más sorprendente de todo el torneo y fue un partido en el que La Roja tampoco es que generó demasiadas situaciones, por lo que debe mejorar mucho su funcionamiento.

Por su parte, Arabia Saudita igualó 1-1 con Uruguay y rescató un buen punto. El conjunto asiático comenzó ganando el encuentro frente a la Celeste, pero en la segunda mitad no pudo aguantar la ventaja y el conjunto charrúa incluso podría haberse llevado el triunfo.

En síntesis

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta.

se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta. España viene de empatar 0-0 con Cabo Verde y Arabia Saudita de igualar 1-1 con Uruguay .

y Arabia Saudita de igualar . En México el juego se transmitirá por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.