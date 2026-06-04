¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Irak por el amistoso previo al Mundial 2026?

España recibe a Irak por un amistoso a una semana del comienzo del Mundial 2026 y buscará una victoria para demostrar que son candidatos.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y una de las selecciones que aparece entre las candidatas a pelear por el título es España. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha mostrado un gran nivel en los últimos años y buscará confirmar ese crecimiento en una Copa del Mundo que comenzará la próxima semana.

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Antes de enfocarse de lleno en el debut mundialista, la Roja tendrá dos pruebas prueba para seguir ajustando detalles. El primero será hoy ante Irak, mientras que dentro de unos días se enfrentarán a Perú.

Este jueves, España recibirá a Irak en un amistoso internacional que se disputará en territorio español. El encuentro servirá para que ambos seleccionados continúen con su preparación y sumen minutos de juego en la recta final hacia el Mundial.

El partido se jugará en el Estadio Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña. Desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, los aficionados podrán seguir un compromiso que enfrentará a una de las potencias del futbol europeo contra una selección que intentará demostrar su crecimiento en el plano internacional.

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Dos equipos con realidades distintas

Para España, el objetivo será continuar afianzando su estilo de juego y llegar con buenas sensaciones a la Copa del Mundo. Luis de la Fuente aprovechará el encuentro para observar el funcionamiento colectivo de un equipo que aspira a ganar su segunda estrella.

Por su parte, Irak buscará aprovechar la oportunidad de medirse frente a un rival de primer nivel. Cabe resaltar que los asiáticos clasificaron con lo justo en el repechaje ante Bolivia.

En sintesis

El entrenador Luis de la Fuente dirigirá el último amistoso de España antes del Mundial.

dirigirá el último amistoso de España antes del Mundial. La selección de España se enfrentará a Irak en un partido amistoso internacional este jueves.

en un partido amistoso internacional este jueves. El encuentro se disputará en el Estadio Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña.