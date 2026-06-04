¿Por qué no juegan Unai Simón y Pedri en España vs. Irak por el amistoso internacional?

El equipo de Luis De La Fuente recibe a Irak por el primer amistoso internacional que jugará antes de debutar en el Mundial 2026.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, España se enfrenta a Irak por el amistoso internacional en la previa del Mundial 2026. La Roja recibe al conjunto asiático en el Estadio Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña, en un encuentro que servirá para seguir ajustando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales.

Publicidad

Luis De La Fuente, entrenador del equipo europeo, ya confirmó los 11 titulares que saldrán al campo de juego en busca de la victoria. El técnico decidió apostar por una formación alternativa, con varios futbolistas que habitualmente no son titulares y que tendrán una gran oportunidad para demostrar sus condiciones.

Entre las ausencias más destacadas aparece la de Lamine Yamal, una de las principales figuras de España en la actualidad. Sin embargo, el joven atacante no será el único habitual titular que se quedará fuera del equipo para este compromiso amistoso. Yamal sigue lesionado y apunta a estar al 100% en el Mundial.

Tampoco estarán desde el arranque Pedri y Unai Simón, dos futbolistas que suelen ser piezas fundamentales dentro del esquema de Luis De La Fuente. La decisión pasa exclusivamente por una cuestión táctica del entrenador, que busca probar variantes y darles minutos a otros jugadores de la convocatoria.

Publicidad

Los 11 de España para enfrentar a Irak en La Coruña

Joan García

Pedro Porro

Jon Martín

Aymeric Laporte

Grimaldo

Bernal

Gavi

Dani Olmo

Ferrán Torres

Borja Iglesias

Álex Baena

En sintesis