¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Irak por el amistoso previo al Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene varias selecciones que son candidatas a quedarse con el título y una de ellas es España. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha mostrado un gran nivel en los últimos años y llegará a la competición con la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo.
Antes de su estreno mundialista, España disputará un amistoso de preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al certamen. El cuerpo técnico quiere seguir ajustando detalles y afianzando una idea de juego que le dio grandes resultados durante el último tiempo.
Este jueves, desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto español se enfrentará a Irak en el Estadio Riazor de La Coruña. Será una buena oportunidad para sumar minutos y observar el funcionamiento del equipo antes del debut oficial.
Por su parte, Irak intentará dar la sorpresa ante uno de los seleccionados más poderosos del mundo. Para los asiáticos es una gran prueba pensando en su participación en el torneo.
Alineación de España para recibir a Irak
- Unai Simón
- Marcos Llorente
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Pedri
- Rodri
- Dani Olmo
- Yeremy Pino
- Mikel Oyarzábal
- Álex Baena
Alineación de Irak para enfrentar a España
- Jalal Hassan
- Munaf Younis
- Rebin Sulaka
- Zaid Tahsin
- Frans Putros
- Zidane Iqbal
- Amir Al-Ammari
- Ali Jassim
- Youssef Amyn
- Merchas Doski
- Aymen Hussein
En sintesis
- La selección de España se enfrentará a Irak en un partido amistoso de preparación.
- El entrenador Luis de la Fuente dirige al conjunto español previo al Mundial 2026.
- El encuentro se disputará este jueves en el Estadio Riazor de La Coruña.