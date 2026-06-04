¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Irak por el amistoso previo al Mundial 2026

España, candidata a quedarse con el título en esta edición del Mundial, juega un amistoso a una semana del comienzo del torneo.

El Mundial 2026 tiene varias selecciones que son candidatas a quedarse con el título y una de ellas es España. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha mostrado un gran nivel en los últimos años y llegará a la competición con la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo.

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Antes de su estreno mundialista, España disputará un amistoso de preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al certamen. El cuerpo técnico quiere seguir ajustando detalles y afianzando una idea de juego que le dio grandes resultados durante el último tiempo.

Este jueves, desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto español se enfrentará a Irak en el Estadio Riazor de La Coruña. Será una buena oportunidad para sumar minutos y observar el funcionamiento del equipo antes del debut oficial.

Por su parte, Irak intentará dar la sorpresa ante uno de los seleccionados más poderosos del mundo. Para los asiáticos es una gran prueba pensando en su participación en el torneo.

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Alineación de España para recibir a Irak

Unai Simón

Marcos Llorente

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Pedri

Rodri

Dani Olmo

Yeremy Pino

Mikel Oyarzábal

Álex Baena

Alineación de Irak para enfrentar a España

Jalal Hassan

Munaf Younis

Rebin Sulaka

Zaid Tahsin

Frans Putros

Zidane Iqbal

Amir Al-Ammari

Ali Jassim

Youssef Amyn

Merchas Doski

Aymen Hussein

En sintesis

La selección de España se enfrentará a Irak en un partido amistoso de preparación.

se enfrentará a Irak en un partido amistoso de preparación. El entrenador Luis de la Fuente dirige al conjunto español previo al Mundial 2026.

dirige al conjunto español previo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves en el Estadio Riazor de La Coruña.