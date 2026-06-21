¿Dónde y en qué estadio juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026?

El duelo entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G del Mundial 2026 se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá, un estadio con capacidad para más de 52 mil espectadores.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 en un partido que se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más modernos e importantes de Canadá. Ambos seleccionados buscarán una victoria que los acerque a la clasificación en una de las zonas más parejas del torneo.

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El encuentro tendrá lugar en un escenario con amplia experiencia en eventos internacionales. A lo largo de su historia, el BC Place ha sido sede de competencias de primer nivel y volverá a ser protagonista durante la Copa del Mundo, incluyendo partidos de la fase eliminatoria.

Con capacidad para 52.497 espectadores, el estadio promete un gran marco para un duelo que puede ser determinante en la lucha por un lugar en la próxima ronda. Nueva Zelanda y Egipto llegan con un punto cada uno y saben que una victoria puede cambiar por completo el panorama del Grupo G.

En el mismo grupo, Bélgica no pudo ante Irán y sigue sin ganar el torneo luego de igualar ante los egipcios en su primer partido. Por lo tanto, el grupo será peleado hasta el último partido y cualquiera de los cuatro tendrá chances de clasificarse.

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Datos del BC Place de Vancouver

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Capacidad: 52.497 espectadores.

Inauguración: 19 de junio de 1983.

Propietario: BC Pavilion Corporation (PavCo).

Techo: Retráctil sostenido por cables.

Equipos locales: Vancouver Whitecaps FC y BC Lions.

Mundial 2026: Será sede de varios partidos, incluidos encuentros de eliminación directa.

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