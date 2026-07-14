En medio de la polémica, el presidente de la FEF reveló cómo fueron las horas previas al duelo con México y dejó en claro qué ocurrió realmente con las versiones que hablaban de amenazas.

Tanto México como Ecuador ya quedaron eliminados del Mundial 2026, pero la polémica que dejó el cruce entre ambas selecciones en los dieciseisavos de final continúa dando de qué hablar. Días después de aquel encuentro comenzaron a circular versiones que apuntaban a que algunos futbolistas ecuatorianos habrían recibido supuestas amenazas antes de enfrentar al Tricolor.

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La Selección Mexicana fue ampliamente superior y se impuso por 2-0 para avanzar de ronda. Sin embargo, tras el partido surgieron distintas hipótesis sobre presuntas amenazas a los jugadores de Ecuador, algo que llevó a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a romper el silencio para aclarar lo ocurrido.

Francisco Egas rompe el silencio sobre las supuestas amenazas

El máximo dirigente de la FEF aseguró que no existe ninguna prueba que respalde las versiones sobre supuestas amenazas a los futbolistas ecuatorianos antes del partido contra México. Si bien reconoció que la previa se vivió con mucha tensión, explicó que esto se debió al desgastante traslado desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración y al ruido provocado por aficionados durante la noche.

“Uno siempre dice que estos chicos están acostumbrados a jugar finales de Champions, pero ese día el ambiente estaba muy pesado y no digo que haya habido temas extrafutbolísticos”, comentó en primer lugar el directivo ecuatoriano.

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"Hablamos con los 26 jugadores y ninguno nos dio siquiera un indicio de que hubiera ocurrido una amenaza. Persona por persona." @franciscoegas



Entrevista https://t.co/zcS1kb69kU pic.twitter.com/tljg0FAwLc — Del Día a la Noche (@deldiaalanoche_) July 14, 2026

Además, Egas respaldó públicamente a los jugadores de Ecuador y aseguró que cree en la versión que le transmitieron desde el plantel: “Hasta que no me presenten una prueba defenderé a muerte a mis jugadores y defenderé a muerte que nada pasó y que lo que ellos me están contando es cierto”.

Por último, reiteró que actualmente no cuenta con ninguna evidencia sobre supuestas amenazas, aunque dejó en claro que, si aparecen pruebas, habrá una investigación: “No tengo ningún indicio de que haya habido nada extrafutbolístico”.

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