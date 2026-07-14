En el mundo del futbol, es muy común ver a los jugadores utilizando distintos accesorios a fines físicos. Pero la máscara de Djed Spence se ha vuelto viral por su peculiar forma, cautivando la atención de los fanáticos que miran los partidos del Mundial 2026. El marcador de punta no pasó desapercibido en absoluto entre los televidentes del torneo.

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El defensor de Inglaterra no utiliza una prótesis como las que se ponen muchos futbolistas cuando se rompen la nariz. En este caso, su aparato principalmente cubre la mandíbula y el mentón, la zona lastimada. A diferencia de la de la mayoría, que suele tapar todo el rostro, aquí solo protege la parte inferior para que no le duela ni se dañe más.

Esta situación surgió en el pasado mes de mayo, cuando Liam Delap le dio un codazo accidental en un partido entre Tottenham y Chelsea, dejando a Djed Spence tendido en el suelo. Tras aquel encuentro, y pese a que pudo acabarlo en la cancha, los estudios determinaron que había sufrido una fractura de mandíbula y tenía un hueso roto en la zona.

Spence en acción con la máscara [Foto: Getty]

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Cuando Djed Spence conversó con el cuerpo médico, le comunicaron que el tiempo de recuperación normal era de tres meses aproximadamente. Para no perderse el Mundial 2026, el futbolista pidió colocarse este antifaz que le permitiese seguir jugando aún con la boca lesionada. Por ello es que se lo ve saliendo al campo de este modo en cada compromiso.

La máscara que porta el lateral de Inglaterra consta de una estructura dura pero liviana hecha de fibra de carbono, que se hace así para que se amolde a su cara y no se mueva cuando juega. Se ajusta con tiras elásticas alrededor de su cabeza, que la mantienen bien atada y es tan cómoda como resistente a cualquier situación que tenga que involucrarlo.

El fin de este dispositivo que usa Djed Spence vendría a ser un “casco de protección” para absorber un posible impacto que pueda ocurrir en una jugada. De esa manera, se evita que toda la fuerza llegue directo a la mandíbula, donde se lesionó, y se reduce así el riesgo de que la lesión empeore mientras el hueso se termina de soldar.

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Aunque se pueden pensar que esto se trate de una “ventaja deportiva” al ir a disputar un duelo, lejos está. No representa una mejora en el rendimiento ni hace que remate mejor o con más fuerza. En este sentido, FIFA le dio luz verde al defensa a llevar ese accesorio, luego de que el staff médico de Inglaterra les comunicase la máscara de Djed Spence.