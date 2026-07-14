El capitán de Inglaterra firmó una campaña soñada con club y selección que le permite pensar en grande.

¿Será esta vez? Cuando muchos pensaban que ya habían visto su mejor versión con anterioridad, el ‘prime’ de Harry Kane llegó a sus 32 años con la mejor temporada de su carrera. La 25/26 todavía no terminó y ya se consolidó como su mejor calendario futbolístico anual en rendimiento, acompañado además por logros colectivos importantes.

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Cuesta creerlo porque son números que te firma solo Lionel Messi, pero Harry Kane acumula ¡73 goles y 15 asistencias en 65 partidos! entre club y selección esta temporada. Esto es, participó de manera directa en 88 goles en 65 encuentros entre julio 2025 y julio 2026, un promedio de 1.35 contribuciones por compromiso.

Dentro de lo que es su equipo, su año fue una barbaridad: 61 goles y 14 asistencias en 51 juegos con Bayern Múnich. Desglosándolo, fueron 36 goles y 5 asistencias en 31 partidos de Bundesliga, 10 goles en 6 partidos en Copa de Alemania, 1 gol en 1 partido de Supercopa de Alemania, y 14 goles y 2 asistencias en 13 partidos de Champions.

Su temporada a nivel club no solo tuvo el éxito en lo estricamente individual, sino que además pudo levantar tres títulos: Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa Alemana. En el plano continental, Harry Kane fue semifinalista de la UEFA Champions League, instancia donde Bayern Múnich cayó eliminado por el posterior campeón PSG.

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Kane vistiendo una de las medallas del año [Foto: Getty]

En lo que es el mundo Selección, el artillero aportó 12 goles y 1 asistencia en 14 cotejos con Inglaterra en la temporada, entre amistosos, Eliminatorias Europeas y Mundial 2026. En esta Copa del Mundo está en plena disputa por la Bota de Oro, y ya lleva 6 tantos en 6 presentaciones para mantenerse en la lucha por el título de goleo hasta el final.

Con todo esto sobre la mesa, Harry Kane es hoy el máximo favorito a conquistar el Balón de Oro 2026, por encima de otros talentos más jóvenes que atraviesan su plenitud. Es una campaña histórica la del capitán de Inglaterra y subcapitán del Bayern Múnich, que aspira a llevarse todos los premios posibles cuando acabe su paso por el Mundial 2026.

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La ficha de Harry Kane, el mejor delantero de la temporada europea:

Harry Kane nació en julio de 1993 en Londres, Inglaterra. Tras no hacer pie en la academia de Arsenal, Ridgewy Rodgers y Watford, en 2004 se sumó al Tottenham, club donde más tarde se haría conocido. Antes de su explosión allí, el equipo lo cedió varias veces, a Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester, donde completó su formación. En 2013 arrancó su camino grande en los ‘Spurs’, donde se quedaría ¡diez temporadas! En 2024 fue fichado por el Bayern Múnich, donde hoy brilla en Alemania. ¿Habrá Balón de Oro para Harry después de todo el camino recorrido?