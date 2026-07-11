Quién era Oshwin Andries, el mejor amigo que perdió Jayden Adams

Tras la lamentable muerte de Jayden Adams a los 25 años, se supo que su mejor amigo también había perdido la vida a corta edad.

Ante la lamentable noticia del fallecimiento de Jayden Adams a los 25 años de edad, el mundo dentro y fuera del futbol se conmocionó por los diversos rumores que se dieron sobre su muerte. Y es que la salud mental del futbolista habría sido la clave de su deceso, después de la depresión en la que entró por la muerte de su abuela en el mes de junio.

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Sin embargo, ante las búsquedas de información de los seguidores, encontraron que en su cuenta de Instagram tenía una leyenda en su perfil hacia su mejor amigo: “RIP Bestfriend: Oshwin Andries”, acompañado de un emoji triste y un corazón roto, lo que hacía pensar que el jugador del Mamelodi Sundowns siempre lo tuvo presente.

Ante ello, todo parece indicar que no sólo era una pérdida la que el futbolista que recientemente jugó el Mundial con Sudáfrica estaba teniendo, sino un dolor más profundo desde hace ya tres años, en el que su mejor amigo se había ido de una manera inesperada y al igual que él, a una edad considerada muy joven para ambos.

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¿Quién era Oshwin Andries?

Fue un futbolista sudafricano nacido el 24 de febrero de 2003 que jugó en la Primera División de su país en el Stellenbosch, jugaba como centrocampista o defensor y formó parte de su selección en categorías inferiores, donde coincidió con Jayden después de que ambos también fueron formados en la misma academia.

Cuando falleció, Jayden le dedicó un mensaje en sus redes: “Cuando la amistad nos deja a través de la muerte, nos sentimos engañados en la vida. La vida no juega limpio, así que prometo ganar el juego para ambos. DEP, hermano”. Juntos con imágenes de los dos juntos y hashtags como “brother” y “forever”, demostrando ese lazo que tenían.

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¿Cuál fue la causa de su muerte?

La situación con Andries es un poco más compleja, ya que él falleció el 4 de febrero de 2023, a pocos días de cumplir sus 20 años (19 años y 345 días). Las investigaciones de su muerte arrojaron que habían estado en una fiesta con algunos conocidos y que se hizo de palabras con una persona, por lo que lo golpeó y se intensificó la pelea.

Oshwin fue apuñalado por esta persona con lesiones en la cabeza y en la parte baja de la espalda, después de ir al hospital, cinco horas más tarde fue dado de alta y asistió a jugar con su equipo, pero no podía jugar por dolores en las heridas. La mala atención que se le dio hizo que en camino a un hospital en Paarl donde vivía su novia, el futbolista falleció.

En su equipo se retiró la camiseta 25 que utilizaba y celebraron cada 24 de febrero desde su primer aniversario luctuoso, el Festival Conmemorativo de Andries, por lo que Jayden lo tenía presente cada había este evento para los menores de 11 años. Y aunque el culpable fue arrestado, ya no fue lo mismo para su familia.

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Un caso más en el Stellenbosch

Cabe mencionar que tanto Andries, como Adams, no fueron los únicos futbolistas provenientes del Stellenbosch que fallecieron a corta edad, sino que Jeandre Gaffoor, otro de los formados en esta plantilla y que a sus 20 años, en febrero de este 2026 murió ahogado al nadar en un embalse en De Villers Dam en Constantia Nek, Ciudad del Cabo.

En síntesis