Dónde se juega el Suecia vs Túnez

Este domingo el último partido del día que se disputa será el Suecia vs Túnez, ambas selecciones ya están listos en la sede para enfrentarse en el debut del último estadio en México por albergar un juego del Mundial, es decir, el Estadio Monterrey, por lo que desde ayer se les dio la bienvenida a estos dos países que jugarán.

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El Estadio Monterrey para el Suecia vs Túnez

Regularmente, este recinto es llamado el Estadio BBVA o el Gigante de Acero, ubicado en Guadalupe. Precisamente, en esta sede juega el equipo de Rayados de Monterrey de la Liga MX, y es una ciudad que tiene poco de haber remodelado su recinto, precisamente para cumplir con los requisitos para poder albergar esta Copa del Mundo.

Es un inmueble creado por parte del equipo y de FEMSA, se inauguró el 2 de agosto de 2015 con la octava edición de la Copa Eusébio en un partido en el que Rayados se midió ante el Benfica de Portugal, el cual fue ganado por Monterrey con un 3-0. Tiene una capacidad para hasta 53 mil 500 espectadores.

Los partidos del Mundial en este estadio

Para esta sede, el juego de esta noche no será el único que se disputará ahí, sino que la FIFA le otorgó cuatro partidos a este estadio. Tres de estos encuentros serán de la fase de grupos y uno más de los dieciseisavos de final, por lo que el último enfrentamiento que tendremos en este recinto será el lunes 29 de junio en esta eliminatoria.

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Los juegos que se llevarán a cabo en el Estadio Monterrey será el Suecia vs Túnez del día de hoy; el Túnez vs Japón del próximo sábado 20 de junio; y el Sudáfrica vs República de Corea el 24 de junio; el último enfrentamiento que será ahí aún no conoce a sus selecciones, sólo se sabe que será el primero del Grupo F ante el segundo del Grupo C.

En síntesis