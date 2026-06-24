¿Qué selecciones ya están eliminadas del Mundial 2026 tras la Jornada 2 de la Fase de Grupos?

Tras dos compromisos de las zonas del certamen internacional hay selecciones que ya quedaron sin opciones de avanzar.

La Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin tras la buena victoria de Colombia por 1-0 ante RD Congo por el Grupo L. Con este triunfo, los Cafeteros son únicos líderes de la zona tras haber ganador también en el debut ante Uzbekistán.

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Pese a que perdieron, tanto africanos como asiáticos mantienen una mínima ilusión de avanzar a los 16avos de Final. Sin embargo, ya hay equipos que llegan a la última jornada de la Fase de Grupos sin opciones de poder clasificar y jugarán eliminados de la competencia.

Uno de ellos, y de los que más sorprenden de esta lista es Turquía, que luego de perder ante Australia y Paraguay ya quedó sin opciones al quedar en deseventaja con el desempate olímpico. De esta manera, jugará sin opciones de avanzar ante Estados Unidos.

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Otros equipos que ya quedaron afuera del torneo por más que puedan ganar en el último compromiso son Haití, Túnez, Jordania y Panamá. Estos cinco equipos solo jugarán por el honor en la última jornada. Podrían arruinarle la clasificación a sus rivales o podrían simplemente despedirse con la frente en alto ganando el último partido.

La Jornada 3 de los equipos ya eliminados del Mundial 2026

Haití vs. Marruecos

vs. Marruecos Turquía vs. Estados Unidos

vs. Estados Unidos Túnez vs. Países Bajos

vs. Países Bajos Jordania vs. Argentina

vs. Argentina Panamá vs. Inglaterra

¿Qué es el desempate olímpico?

El desempate olímpico es un sistema de resolución de igualdades en competencias deportivas donde el criterio principal para definir la posición de dos o más equipos empatados en puntos es el resultado del enfrentamiento directo entre ellos, antes de recurrir a la diferencia de gol general.

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En síntesis