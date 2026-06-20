La gran estrella del elenco asiático no será parte de un juego determinante para su selección. El motivo.

En el marco de la jornada 2 del Grupo F, Japón afronta este sábado por la noche la posibilidad de alcanzar lo más alto de su zona del Mundial 2026. Los ‘Samuráis Azules’ vienen de empatar en el debut, y hoy irán por su primer triunfo cuando se vean las caras ante Túnez. Las sensaciones del estreno fueron positivas, pero ahora van por los tres puntos.

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En busca de esa victoria inicial, el entrenador del cuadro asiático pondrá lo mejor que tiene a disposición dentro de la delegación. Sin embargo, no podrá contar con su máxima estrella: Kaoru Mitoma. El talentoso futbolista de Japón no estará ni siquiera en el banco de suplentes y los fanáticos quedaron sorprendidos al revisar la planilla del partido.

El delantero de 29 años presenta una lesión en los isquiotibiales, en la parte posterior del muslo. Esa situación precede de un partido en su equipo, cuando durante un encuentro del Brighton sufrió el percance físico. Luego de aquel episodio en Inglaterra, los médicos revisaron su condición y lo descartaron para su devenir deportivo inmediato.

El momento de la lesión de Kaoru Mitoma [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, después de observar su estado de salud, Kaoru Mitoma quedó afuera de los 26 convocados de la Copa del Mundo. No podrá jugar hoy en Japón vs. Túnez primero porque está lesionado y segundo porque no está en la lista de citados para el torneo. Aquella problemática obligó al cuerpo técnico a no tenerlo en cuenta para el Mundial 2026.

Para el estratega de Japón, la baja del extremo izquierdo representó una pésima noticia ya que en buenas condiciones es un titular indiscutido en la Selección. En Brighton también es una fija, con un gran paso por el club de la Premier League: 27 goles y 21 asistencias en 135 partidos son sus números en su club. Una sensible ausencia para todo el país.

Para colmo, en la previa del compromiso ante Túnez por la jornada 2 del Grupo F, Japón sufrió otra pérdida más: Takefusa Kubo se suma a la enfermería en pleno Mundial 2026. Tras la lesión de Kaoru Mitoma, el habilidoso atacante sufrió una lesión en la rodilla en el debut en el torneo, y de esta manera no estará disponible para el cuerpo técnico.