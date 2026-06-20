El Mundial 2026 presentará esta noche un plato fuerte en la continuidad de la fase de grupos, con uno de esos juegos sin tanto cartel pero que traerá muchas emociones. Túnez y Japón se medirán frente a frente en suelo mexicano, en el último turno de partidos del día de la fecha y con una convocatoria multitudinaria en las tribunas.

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Las ‘Águilas de Cártago’ llegan a este encuentro ubicadas en el 4° puesto del Grupo F, con 0 puntos, luego de haber caído por 5-1 ante Suecia en su estreno oficial. Por su parte, los ‘Samuráis Azules’ se posicionan en la 3° colocación del Grupo F, con 1 unidad, después de haber igualado por 2-2 con Países Bajos en su presentación.

El partido Túnez vs. Japón se llevará a cabo HOY sábado 20 de junio, a partir de las 22.00 horas del Centro de México, que será la madrugada en gran parte del continente. Será en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, dentro de un duelo que definirá mucho de cara a la última fecha de la zona.

Sigue en vivo el MINUTO a MINUTO de Túnez vs. Japón por el Mundial 2026:

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La alineación confirmada de Túnez ante Japón:

Aymen Dahmen.

Yan Valery.

Omar Rekik.

Montassar Talbi.

Dylan Bronn.

Ali Abdi.

Ellyes Skhiri.

Anis Slimani.

Sebastian Tounekti.

Elias Saad.

Hannibal Mejbri.

La alineación confirmada de Japón ante Túnez:

Zion Suzuki.

Takehiro Tomiyasu.

Kou Itakura.

Ao Tanaka.

Hiroki Ito.

Junya Ito.

Daichi Kamada.

Kaishu Sano.

Keito Nakamura.

Ritsu Doan.

Ayase Ueda.

El calendario completo de Túnez en el Mundial 2026:

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El calendario completo de Japón en el Mundial 2026: