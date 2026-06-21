Ali Abdi terminó molesto y estalló contra la Federación de Túnez

El futbolista tunecino se quejó de todo lo que hicieron mal para que el equipo no clasificara a 16vos.

Este sábado el conjunto de Túnez terminó derrotado por un marcador de 4-0 ante Japón en el Estadio Monterrey, pero anteriormente en su primer encuentro cayeron 5-1 ante Suecia, donde se tomó la inesperada decisión de eliminar a su director técnico. Ante eso, llamaron de manera urgente a Hervé Renard, quien los dirigió el día de ayer en la segunda goleada.

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Ali Abdi estalla ante la Federación de Túnez

Pese a las palabras que mencionó el estratega en el vestidor, los jugadores estaban conscientes de que tendrían que salir a ganar, pero terminaron con una derrota igual o más dolorosa, ya que fueron eliminados del Mundial sin haber jugado todavía su tercer partido de la fase de grupos, por lo que el zaguero Ali Abdi no se calló y arremetió contra la Federación.

“El equipo de Japón. Es casi el mismo grupo que en la Kirin Cup, el mismo equipo intacto. Estamos jugando con un equipo improvisado. Apenas un mes antes del Mundial, convocaron a un nuevo seleccionador y cambiaron todo el equipo. No se puede competir contra potencias que llevan años preparándose. En Japón solo han cambiado a una o dos personas, como mucho. Ellos han construido su equipo durante años. ¿Y nosotros qué? Traen a un nuevo seleccionador apenas un mes antes del Mundial y arman un equipo completamente distinto para enfrentarlo. Con un enfoque así, es imposible que salgan resultados”. Ali Abdi

🇹🇳 | Ali Abdi en larmes après la défaite 4-0 face au Japon.



« Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler, on casse tout… pic.twitter.com/6hG2CXGXOD — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) June 21, 2026

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El futbolista entre lágrimas dejó claro que siempre que no hay resultados hacen lo que pasó en el último resultado, despedir. Una de las cosas que dolió fue que sin un fundamento retiraron a los veteranos y cambiaron todo. Y señaló que no hay sentido en que exijan resultados cuando a cuatro meses del Mundial lo “destruyeron todo”, por lo que pidió disculpas a todos los aficionados.

“Me disculpo ante los aficionados tunecinos, no ante las personas que se divierten sacando información de aquí para allá. Eso no está en el interés del país. No tenemos tiempo de trabajar, se destruye todo para reconstruir cada vez en lugar de corregir los defectos. Venimos a jugar una Copa del Mundo con jugadores que nunca han jugado juntos”. Ali Abdi

En síntesis

Túnez quedó eliminada del Mundial tras perder 4-0 ante Japón en Monterrey.

quedó eliminada del Mundial tras perder en Monterrey. El defensor Ali Abdi criticó a la Federación Tunecina por los cambios de plantel.

criticó a la Federación Tunecina por los cambios de plantel. El director técnico Hervé Renard dirigió a la escuadra africana en esta segunda derrota.