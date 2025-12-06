Entre este viernes 5 y sábado 6 de diciembre hemos conocido casi todos los detalles que hacían falta para el Mundial 2026. Primero, se revelaron los grupos que estarían conformando esta competencia y las selecciones que estarían en cada uno de ellos. Después, al otro día se confirmaron las sedes de los encuentros, así como los horarios de los mismos.

Cabe mencionar que aquí ya todos los países que hasta el momento han clasificado saben en qué estadios jugarán sus duelos. Desde luego que hay varios duelos interesantes que llaman la atención y que la mayoría de estos se llevarán a cabo en Estados Unidos, uno que otro en México y los últimos tantos en Canadá, por lo que ha sido el tema por ahora.

Sin embargo, se reveló algo que llamó mucho la atención y es que para empezar, uno de los temas más criticados fue todo el show que se hizo en el sorteo del Mundial, para muchos fue inaceptable que se metieran tantas actividades que poco tenían que ver con lo del Mundial, sobre todo porque hasta llevaron a figuras de otros deportes que desconocían el futbol.

¿Cuál sería el problema en la Final del Mundial 2026?

Ahora, se dio a conocer que la Final del Mundial 2026 tendrá un show de medio tiempo al estilo del Súper Bowl, el cual tendrá una duración de 30 minutos. Esto llamó mucho la atención y no para bien, ya que hay quienes piensan que eso más allá de que mejore el encuentro, permitirá que los preparadores físicos presenten problemas con sus jugadores.

Hay que recordar que cuando en los partidos el tiempo de descanso se alarga por alguna situación se pierde no sólo el ritmo del partido, sino que además los futbolistas pierden cierta condición física que podría derivar en lesiones. Aunque se espera que con el anuncio previo se trabaje en ello desde antes para evitar una situación similar.

En síntesis