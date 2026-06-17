¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

El último de los seleccionados sudamericanos que clasificaron y forman parte del Mundial 2026 está listo para tener su estreno. Este miércoles es el turno de Colombia, quien se enfrentará a Uzbekistán por la primera jornada del Grupo K. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre las alineaciones que pondrán ambos conjuntos.
Por el lado de los asiáticos, quienes figuran primeros en la nomenclatura FIFA, no habrá mayores sorpresas. El combinado uzbeko viene de tener un último amistoso de preparación ante Países Bajos en el que midió fuerzas con una selección de fuste y su XI de gala. En ese sentido, la presencia de Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, es la más importante.
En relación a Colombia, el equipo comienza a salir de memoria. Con algunas variantes menores, el proyecto de Néstor Lorenzo continúa apoyándose en sus principales estrellas como James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Arias. Para esta Copa del Mundo se suma Luis Suárez en un frente de ataque que promete estar cargado de goles.
La alineación de Uzbekistán para enfrentar a Colombia
- Yasupov
- Khusanov
- Abdullaev
- Ashurmatov
- Karinov
- Shukurov
- Mozgovoy
- Nasrulloev
- Fayzullayev
- Urunov
- Shomurodov
La alineación de Colombia vs. Uzbekistán
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
En síntesis
- Colombia y Uzbekistán debutan este miércoles en la primera jornada del Grupo K.
- El defensor Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, es titular en el once uzbeko.
- El entrenador Néstor Lorenzo incluyó a James Rodríguez y Luis Díaz en la alineación.