¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

El último de los seleccionados sudamericanos que clasificaron y forman parte del Mundial 2026 está listo para tener su estreno. Este miércoles es el turno de Colombia, quien se enfrentará a Uzbekistán por la primera jornada del Grupo K. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre las alineaciones que pondrán ambos conjuntos.

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Por el lado de los asiáticos, quienes figuran primeros en la nomenclatura FIFA, no habrá mayores sorpresas. El combinado uzbeko viene de tener un último amistoso de preparación ante Países Bajos en el que midió fuerzas con una selección de fuste y su XI de gala. En ese sentido, la presencia de Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, es la más importante.

En relación a Colombia, el equipo comienza a salir de memoria. Con algunas variantes menores, el proyecto de Néstor Lorenzo continúa apoyándose en sus principales estrellas como James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Arias. Para esta Copa del Mundo se suma Luis Suárez en un frente de ataque que promete estar cargado de goles.

La alineación de Uzbekistán para enfrentar a Colombia

Yasupov

Khusanov

Abdullaev

Ashurmatov

Karinov

Shukurov

Mozgovoy

Nasrulloev

Fayzullayev

Urunov

Shomurodov

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La alineación de Colombia vs. Uzbekistán

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

En síntesis