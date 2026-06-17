Así como Cabo Verde o Congo lo hicieron en sus estrenos, Uzbekistán quiere ser una de las revelaciones de la fase de grupos y tiene con qué para hacerlo en su presentación. Aunque no sea un seleccionado de los más conocidos ni laureados en el futbol, llega al Mundial 2026 con un trayecto respetable que dejará atónito a más de uno.

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De por sí, a diferencia de otros países que no son potencia en la disciplina, se clasificó directamente a la Copa del Mundo desde Eliminatorias, sin recurrir a un repechaje o playoffs. Pero además de ello, su posición en el Ránking FIFA asombrará a muchos aficionados que puedan subestimar de algún modo u otro a los ‘Lobos Blancos’.

En la actualidad, antes de su debut en el Mundial 2026, Uzbekistán es el 50° mejor equipo del planeta, de acuerdo a ese listado oficial en cuestión de la Casa Madre del futbol. En el Ránking FIFA, este país acumula un total de 1458.73 puntos, con una cosecha espectacular y colocándose como el más destacado entre los de Asia Central.

Por solo mencionar algunos contendientes por los puestos, en el Ránking FIFA los uzbekos están mejor ubicados que países latinoamericanos como Chile, Perú, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Además, tienen más unidades que otras selecciones que juegan el Mundial 2026 como Túnez, Arabia Saudita, Sudáfrica, Bosnia, Ghana, Jordania o Nueva Zelanda.

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Su lugar privilegiado en el listado de países de la FIFA se basa sobre todo en la regularidad: lleva varios años acumulando resultados positivos en competiciones internacionales. Hace no mucho tiempo estaba más cerca del puesto 100, pero sus favorables últimos tiempos lo han colocado entre los cincuenta mejores del planeta.

Dentro de esta cosecha para el Ránking, sumó muchos puntos en las Eliminatorias Asiáticas, donde venció a varios oponentes directos en la lucha por un lugar en el Mundial 2026. El futbol de Uzbekistán está en crecimiento, con la emergencia de talentos singulares como Abdukodir Khusanov (Manchester City), que van llegando a las mejores ligas.