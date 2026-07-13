El ex jugador histórico de los Three Lions no se guardó nada contra la defensa de la Albiceleste de cara al duelos de Semifinales del Mundial 2026.

Por las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Sin dudas, un duelo estelar que llevaba más de dos décadas sin disputarse.

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Ahora, quien salió a hablar del tema fue el ex futbolista inglés, Gary Neville, quien vistó la playera de los Three Lions entre 1995 y 2007, habló de manera despectiva de la defensa de la Albiceleste: “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

Si bien destacó a la zaga de defensas conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, también se burló del nivel de los jugadores: “Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble“.

Gary Neville habló de manera irónica sobre la Selección Argentina. [Foto: Getty Images]

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En diálogo con el podcast The Overlaps, el ex jugador habló con tono irónico sobre los jugadores argentinos: “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.

Este cruce revivirá una rivalidad que llevaba 21 años sin partidos de cualquier carácter y 24 sin partidos oficiales. La última vez que se vieron en una Copa del Mundo fue por la edición 2002 de Corea del Sur – Japón, donde los del Viejo Continente se impusieron por 1-0.

¿Cómo está el historial entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo?

Este será el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo. Hasta el momento fueron 5 partidos, con 3 victorias para Inglaterra, 1 para Argentina y 1 empate.

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