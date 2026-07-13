Por las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Sin dudas, un duelo estelar que llevaba más de dos décadas sin disputarse.
Ahora, quien salió a hablar del tema fue el ex futbolista inglés, Gary Neville, quien vistó la playera de los Three Lions entre 1995 y 2007, habló de manera despectiva de la defensa de la Albiceleste: “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.
Si bien destacó a la zaga de defensas conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, también se burló del nivel de los jugadores: “Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble“.
Gary Neville habló de manera irónica sobre la Selección Argentina. [Foto: Getty Images]
En diálogo con el podcast The Overlaps, el ex jugador habló con tono irónico sobre los jugadores argentinos: “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.
Este cruce revivirá una rivalidad que llevaba 21 años sin partidos de cualquier carácter y 24 sin partidos oficiales. La última vez que se vieron en una Copa del Mundo fue por la edición 2002 de Corea del Sur – Japón, donde los del Viejo Continente se impusieron por 1-0.
¿Cómo está el historial entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo?
Este será el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo. Hasta el momento fueron 5 partidos, con 3 victorias para Inglaterra, 1 para Argentina y 1 empate.
- Inglaterra 3-1 Argentina – Fase de Grupos (Chile 1962)
- Inglaterra 1-0 Argentina – Cuartos de Final (Inglaterra 1966)
- Inglaterra 1-2 Argentina – Cuartos de Final (México 1986)
- Inglaterra 2(3-4)2 Argentina – Octavos de Final (Francia 1998)
- Inglaterra 1-0 Argentina – Fase de Grupos (Corea del Sur – Japón 2002)