El récord que romperá Dibu Martínez ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

El portero de la Selección Argentina alcanzará una marca histórica en el duelo contra los Tres Leones en Atlanta.

Inglaterra y Argentina vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo. Ambos seleccionados chocan por las semifinales del Mundial 2026 y Emiliano Martínez estará en el foco no solo porque juega en el país que enfrentará, sino también porque romperá un récord histórico.

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Puntualmente, el Dibu superará a Ubaldo Fillol como el portero argentino con más partidos en Copas del Mundo. Hasta el momento, ambos cuentan con 13 encuentros disputados y todo apunta a que Martínez llegará a los 14 cotejos este miércoles en Atlanta.

Además, un dato no menor es que el guardameta de Aston Villa lo consigue en dos Mundiales. El Pato Fillol, en cambio, tuvo que jugar tres Copas del Mundo (1974, 1978 y 1982) para alcanzar la cifra de 13 partidos. En tercer lugar aparece Sergio Romero, con 12.

Emiliano Martínez hará historia con la Selección Argentina (Getty Images)

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¿Dibu Martínez cambia de equipo tras el Mundial 2026?

El futuro del portero argentino está en al aire. Martínez había intentado cambiar de aires antes de la presente temporada, pero finalmente permaneció en Aston Villa y terminó coronándose campeón de la Europa League.

Ahora bien, justo antes del Mundial se dio a conocer un fuerte interés de Juventus por el Dibu, pero no se puede pasar por alto un intercambio que tuvo recientemente Emiliano con el delantero suizo Johan Manzambi, a quien le preguntó “¿Vienes al Aston Villa?” tras el partido por los cuartos de final.

En síntesis

Emiliano Martínez : Alcanzará 14 partidos mundialistas, superando el récord histórico de Ubaldo Fillol.

: Alcanzará 14 partidos mundialistas, superando el récord histórico de Ubaldo Fillol. Semifinales 2026 : Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles en la ciudad de Atlanta.

: Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles en la ciudad de Atlanta. Juventus: Mostró un fuerte interés antes del torneo por el portero del Aston Villa.