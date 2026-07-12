La Albiceleste realizó un pedido formal a la organización del torneo de cara al duelo ante los Three Lions por el certamen internacional.

Las Semifinales del Mundial 2026 ya están confirmadas y Argentina e Inglaterra se medirán por un lugar en la gran Final del próximo domingo 19 de julio. Del otro lado, España y Francia se enfrentarán para definir al otro finalista. Cuatro campeones del mundo van por otra estrella.

Publicidad

En la previa del partido se conoció una noticia que puede sorprender pero que detrás tiene una historia. Y es que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) le solicitó a la FIFA jugar el duelo ante los Three Lions con el uniforme alternativo, que es negro con tonalidades azules y un diseño que rememora a los fileteados porteños en Buenos Aires.

Así lo informó el periodista Gastón Edul: “La Selección Argentina pidió, AFA pidió oficialmente, jugar con la camiseta azul, con la suplente contra Inglaterra el próximo miércoles por las Semifinales de la Copa del Mundo“. Y luego, horas más tardes, confirmó el cambio.

Confirmado:

Argentina va a jugar contra Inglaterra con la camiseta azul por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/wkibjYuuYE — Gastón Edul (@gastonedul) July 13, 2026

Publicidad

En otro posteo un su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter, publicó: “Confirmado. Argentina va a jugar contra Inglaterra con la camiseta alternativa, con la camiseta azul por las Semifinales de la Copa del Mundo“. El motivo esconde una historia detrás que tiene que ver con las costumbres.

Y es que Argentina eliminó a Inglaterra en una Copa del Mundo con su uniforme alternativo cuando se cruzaron en un duelo de eliminación directa, tanto en los Cuartos de Final de México 1986 como Octavos de Final de Francia 1998. Si bien hay una victoria inglesa ante Argentina con uniforme alternativo en la Albiceleste, fue por Fase de Grupos.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs. Argentina por las Semifinales del Mundial 2026?

En lo que respecta a este histórico partido, será el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Allí, se conocerá al rival de España o Francia, que jugarán un día antes.

Publicidad

En síntesis