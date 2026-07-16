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Mundial 2026

Hace 40 años: El resultado de España vs. Argentina la única vez que se enfrentaron en un Mundial

La Roja y la Albiceleste se verán las caras el domingo 19 de julio por la gran final de la Copa del Mundo. Conoce cómo fue el único antecedente.

España y Argentina se enfrentaron en la Copa del Mundo de 1966
© Foto: Archivo FIFAEspaña y Argentina se enfrentaron en la Copa del Mundo de 1966

Ya es oficial: España y Argentina son los dos finalistas del Mundial 2026. La Roja y la Albiceleste medirán fuerzas este domingo 19 de julio desde las 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) y solo uno celebrará al final del día.

Ahora bien, un dato curioso es que será la segunda vez que se enfrentarán en un Mundial. La última vez fue el 13 de julio de 1966 (hace 40 años) y en aquella oportunidad Argentina obtuvo la victoria en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra.

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El resultado del encuentro fue 2-1 y los dos goles argentinos los marcó Luis Artime a los 65′ y 79′. Por el lado español, Pirri había decretado el empate transitorio a los 71 minutos. No obstante, la instancia fue muy diferente a la del domingo, ya que fue un partido correspondiente a la fase de grupos.

Finalmente, Argentina sería eliminada 10 días más tarde en los cuartos de final ante Inglaterra (anfitrión) en el Estadio Wembley. Aquel encuentro finalizó 1-0 a favor de los británicos, pero es recordado por un polémico arbitraje y el inicio de la rivalidad entre los dos seleccionados.

EA Sports dio como ganador a España

Las predicciones son algo habitual cada vez que va a comenzar una Copa del Mundo. Sin embargo, las de Electronic Arts Sports van más allá de un simple pronóstico. Esta desarrolladora ha a acertado a los úlitmos cuatro ganadores del Mundial y para la edición de 2026 eligieron a España. ¿Quinto al hilo o fin de la racha?

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En síntesis

  • España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.
  • Mundial 1966: Argentina derrotó 2-1 a España con dos goles de Luis Artime.
  • EA Sports: La empresa desarrolladora predijo que España ganará el Mundial 2026.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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