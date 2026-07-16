Hace 40 años: El resultado de España vs. Argentina la única vez que se enfrentaron en un Mundial

La Roja y la Albiceleste se verán las caras el domingo 19 de julio por la gran final de la Copa del Mundo. Conoce cómo fue el único antecedente.

Ya es oficial: España y Argentina son los dos finalistas del Mundial 2026. La Roja y la Albiceleste medirán fuerzas este domingo 19 de julio desde las 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) y solo uno celebrará al final del día.

Publicidad

Ahora bien, un dato curioso es que será la segunda vez que se enfrentarán en un Mundial. La última vez fue el 13 de julio de 1966 (hace 40 años) y en aquella oportunidad Argentina obtuvo la victoria en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra.

El resultado del encuentro fue 2-1 y los dos goles argentinos los marcó Luis Artime a los 65′ y 79′. Por el lado español, Pirri había decretado el empate transitorio a los 71 minutos. No obstante, la instancia fue muy diferente a la del domingo, ya que fue un partido correspondiente a la fase de grupos.

Con este gol de "el papá de Luifa Artime" como lo conocemos en Córdoba a don Luis Artime, Argentina le ganó 2 a 1 a España en el único partido oficial que ambas selecciones jugaron. Fue en el Mundial de Inglaterra, en 1966. Hace 60 años.

Gracias por tu viejo @luifagol ! pic.twitter.com/CDD2QXistZ — Adolfo Ruiz (@adolruiz) July 15, 2026

Publicidad

Finalmente, Argentina sería eliminada 10 días más tarde en los cuartos de final ante Inglaterra (anfitrión) en el Estadio Wembley. Aquel encuentro finalizó 1-0 a favor de los británicos, pero es recordado por un polémico arbitraje y el inicio de la rivalidad entre los dos seleccionados.

EA Sports dio como ganador a España

Las predicciones son algo habitual cada vez que va a comenzar una Copa del Mundo. Sin embargo, las de Electronic Arts Sports van más allá de un simple pronóstico. Esta desarrolladora ha a acertado a los úlitmos cuatro ganadores del Mundial y para la edición de 2026 eligieron a España. ¿Quinto al hilo o fin de la racha?

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Publicidad

En síntesis