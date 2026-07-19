Llegó el día de la Gran Final entre Argentina y España, hoy se sabrá quién será el campeón del mundo en 2026. Ambas escuadras tendrán que pelear el día de hoy a lo largo de los 90 minutos para poder conseguir este título, donde la Albiceleste se juga el bicampeonato, mientras que La Roja quiere levantar la primera de Lamine Yamal.

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¿Cómo se define el campeón del mundo si empatan?

Es por ello que este es el duelo decisivo para conocer lo que se vendrá y quién tendrá el privilegio de cargar la Copa del Mundo. Es por eso que en caso de que ambos conjuntos igualen el marcador durante el tiempo regular, tendrán que irse a los tiempos extra de 15 minutos cada uno para poder determinar a quien saldría campeón.

Hay que mencionar que en caso del alargue, el encuentro estaría más extendido, ya que ahora el medio tiempo durará 30 minutos por el show que ya se tiene previsto para el half-time. De esta manera, si no definen en los 120 minutos, tendrán que irse a la tanda de penales hasta que pueda salir un ganador en este duelo.

De esta manera, en caso de que lleguen a estas instancias conoceríamos al campeón cerca de las 16:00 horas del centro de México. Por el momento, queda ver si en los 90 iniciales cualquiera de las dos escuadras logra imponerse para poder levantar el título más esperado en el futbol y que perdurará por cuatro años.

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En síntesis