Por la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Tras el compromiso, la Albiceste fue reconocida con las medallas de plata y también desde el propio país se tomó una decisión con el fin de reconocer el hecho de, tras ser campeón en Qatar 2022, haber llegado a la Final y estar cerca nuevamente de ganar el torneo.

Y es que el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó un comunicado a través de su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter, comentándole a su país que, pese a la derrota se reconocerá el segundo puesto recibiendo al equipo en el país y declarando feriado nacional ese día, que se estipula que será entre lunes y martes de esta semana.

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Así lo expresó: “FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional“. Tras esta publicación, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) lanzó un comunicado brindando detalles de ese encuentro.

El comunicado de la Asociación del Futbol Argentino

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

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Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán“.

En síntesis

España campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo extra.

del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo extra. Javier Milei declaró feriado nacional en Argentina para recibir al equipo subcampeón.

declaró feriado nacional en Argentina para recibir al equipo subcampeón. Ferrán Torres anotó el gol del triunfo español a los 106 minutos.