La Albiceleste no hizo pie en el partido ante la Furia Roja por la definición del certamen internacional y un dato refleja su mal partido.

Argentina quedó en el debe en la Final de la Copa del Mundo 2026 y cayó sin atenuantes ante España en un partido sin equivalencias. El equipo sudamericano no estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo lejos de competir en la definición del certamen internacional.

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Y es que de principio a fin, quien marcó el ritmo del compromiso fue la Furia Roja, que manejó los tiempos, la posesión, la actitud fue justamente el equipo europeo ante una irreconocible Albiceleste que terminó cediendo el cetro de campeón obtenido en Qatar 2022.

Una estadística histórica del cuadro sudamericano pero como dato negativo es que al minutos 117′, ya en el Tiempo Extra, el equipo sudamericano no había pateado al arco, ni como intento ni entre los tres palos. En tanto, España llegó a registrar de 20 intentos al arco y 12 entre los tres postes, dejando entrever una diferencia abismal.

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La fuerte defensa del equipo de Lionel Scaloni y la falta de puntería del conjunto dirigido por Luis de la Fuente hicieron que el partido se vaya al Tiempo Extra. Los penales estuvieron cerca pero Ferrán Torres terminó conviertiendo en el inicio de los últimos 15 minutos del compromiso.

Ranking de Campeones del Mundo de la FIFA

5 – Brasil

4 – Alemania

4 – Italia

3 – Argentina

2 – España

2 – Francia

2 – Uruguay

1 – Inglaterra

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En síntesis