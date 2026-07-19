Estos son los memes que nos dejó la derrota de España/Argentina en el Mundial 2026.

La final de la Copa del Mundo ya nos dejó a un campeón, España pudo vencer a y quedarse a nada de lograr la gloria. Es por eso que en las redes sociales no perdonaron el fracaso de la Selección Argentina , por lo que a continuación te hacemos una recopilación de los mejores memes que dejaron los aficionados del futbol.

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Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V — BOOMLUCK⚽️🏀 (@Boomluck1zz) July 19, 2026

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El mundo desde que el árbitro pitó el final del partido: pic.twitter.com/I60AiOInFq — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 19, 2026