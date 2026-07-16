De las personas involucradas en la gran final del Mundial 2026, el árbitro Slavko Vincic tendrá una de las tareas más complejas de la tarde, al estar a cargo de una cita tan crucial. El silbante esloveno tendrá en sus manos el juego entre Argentina y España, del que saldrá el próximo campeón de la máxima competencia de selecciones.

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Por el desafío de dirigir este encuentro trascendental, el colegiado ganará enorme prestigio y se hará un nombre aún más fuerte del reconocimiento de por sí tiene al día de hoy. Ahora bien, además, Slavko Vincic embolsará un dinero muy importante por este privilegio de protagonizar la definición del título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De acuerdo a los datos de la plataforma especializada Reffcom, el árbitro que dirige la final obtiene un premio de 10 mil dólares, un equivalente a más de 170 mil pesos mexicanos. Ese es el monto que ganan los jueces por comandar cada partido de eliminación directa de Copa del Mundo que les toca dirigir, no solo por el enfrentamiento decisivo.

Según la información del sitio en cuestión, al considerable ingreso que FIFA abona a cada silbante por los juegos dirigidos en Playoffs, se le suma un valor inicial más grande. También cobró 70 mil dólares como pago fijo por ser seleccionado para el Mundial 2026. Entonces, esa cifra base más el monto por cada ‘mata-mata’ que le tocó conducir.

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En este escenario, con las distintas cifras embolsadas por cada partido dirigido, Slavko Vincic alcanzaría un total de 90 mil dólares. Condujo dos encuentros de fase de grupos (Brasil-Marruecos y Argelia-Jordania), uno de dieciseisavos (México-Ecuador), y ahora la final del Mundial 2026. ¿Estará a la altura del sustancial desafío en Argentina vs. España?

Argentina y España pondrán sus ojos en Vincic [Foto: Getty]

El premio del resto del cuerpo arbitral por la final del Mundial 2026:

En el caso de los auxiliares y del equipo VAR, todos cobran menos que el árbitro principal. Por el juego decisivo, el resto del staff ganará 5 mil dólares (en vez de 10), en base a la información proporcionada por Reffcom. Además, el monto inicial que les corresponde por ser parte de la Copa del Mundo ha sido de 25 mil dólares (en vez de 70 mil).