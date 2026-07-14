Fue en septiembre de 2025, cuando el Club América Femenil decidió confirmar la llegada de Annia Mejía. Esto, después de que el equipo de FC Juárez Femenil no le diera continuidad en la plantilla, pese a tener contrato con ellos y es que mediante un comunicado dieron a conocer que la jugadora tenía “problemas personales”.

Publicidad

Aún con esta situación que se dio en julio de ese año, llamaba la atención que en menos de dos meses ya tenía equipo. Ante ello, fuentes cercanas al equipo dieron a conocer que la futbolista habría tenido problemas de indisciplina, pero aún así el equipo azulcrema estaba apostando por la futbolista en uno de los clubes más importantes.

Annia Mejía sale de otro equipo sin terminar contrato

Así, este martes, el locutor Paco Animas, especialista en el futbol femenil, reveló que las Águilas rescindirían contrato con la futbolista, aún cuando ella había sido renovada en el mes de enero. Esto encendió de nueva cuenta los rumores de que la jugadora sigue pasando por estos temas que tienen que ver con una situación extra cancha.

La duda aquí sería cuál sería la razón por la cual el conjunto azulcrema habría decidido llevarla meses después de haber tenido ese problema con las Bravas y además, hacerle una renovación. Si bien, tuvo buenas actuaciones dentro del terreno de juego, las lesiones terminaron por aislarla de los momentos importantes para el equipo.

Publicidad

El tema sería más por una situación futbolística, ya que las bajas que han tenido en el plantel se deben más a cuestiones que tienen que ver con la falta de regularidad por molestias físicas como lo fue con Daniela Espinoza o Chidinma Okeke, que por las especulaciones de que se trata de un tema especial y extra cancha.

En síntesis