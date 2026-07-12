Julián Quiñones es seguido desde el Viejo Continente tras su gran Mundial, pero la operación no sería sencilla por su cláusula de rescisión.

Muchos futbolistas de la Selección Mexicana brillaron en el Mundial 2026. Uno de los principales fue Julián Quiñones, quien logró 4 anotaciones y logró igualar a Chicharito Hernández y a Luis Hernández como máximos goleadores del Tri en esta competición.

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Producto de las grandes actuaciones del delantero es que se ha comenzado a rumorear acerca de su posible llegada a Europa. Sin embargo, el Al-Qadisiya valora enormemente a Julián Quiñones y es por eso que en la última renovación de contrato le colocó una cláusula de rescisión millonaria.

Según lo revelado por el reconocido periodista John Sutcliffe, la cláusula de Julián Quiñones asciende a los 200 millones de euros. Esta cifra haría prácticamente imposible que se pueda concretar el sueño del mexicano de jugar en un equipo top de Europa.

Los equipos mencionados

Hasta el momento solo han trascendido rumores acerca de Julián Quiñones y posibles compradores. Se habló del Chelsea, pero Fabrizio Romano descartó que al equipo de la Premier League le interese el futbolista de la Selección Mexicana, y otros equipos como Atlético de Madrid o Roma han sido mencionados.

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Julián Quiñones es muy valorado en Al-Qadisiya (Getty Images)

No obstante, de acuerdo al periodista Sacha Tavolieri de Sky Sports, Aston Villa observó personalmente a Julián Quiñones en el Mundial 2026 e indicó que el conjunto inglés incluso se comunicó con la representación del delantero aunque hasta el momento no habría realizado ninguna oferta por el jugador.

Pero, con esa cláusula de rescisión de 200 millones de euros existente, parece difícil que el extremo pueda salir en este mercado. Julián Quiñones viene de ser el campeón de goleo de la Saudi Pro League con 33 anotaciones y Al-Qadisiya valora mucho al ex Atlas y América como para soltarlo.

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En síntesis