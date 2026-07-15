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MUNDIAL 2026

¿Maldición de México? La imagen que habría dejado fuera del Mundial 2026 a Inglaterra

Tras caer de forma agónica ante Argentina en semifinales, las redes sociales comenzaron a señalar donde pudo haber estado el problema.

Inglaterra quedó fuera del Mundial 2026 en las semifinales.
© GETTY IMAGESInglaterra quedó fuera del Mundial 2026 en las semifinales.

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 desató una inesperada teoría mística entre los aficionados en las redes sociales. El combinado británico cayó ante Argentina, quedando a las puertas del partido definitivo por el título. En medio de la desilusión de los hinchas ingleses, una llamativa fotografía familiar comenzó a viralizarse como la supuesta explicación de la derrota.

El foco de la polémica se centró en una postal compartida por Daniela Basso, pareja del delantero mexicano Raúl Jiménez. En la imagen, capturada durante sus vacaciones en Isla Mujeres, se observa al atacante azteca posando con la camiseta de los Tres Leones. Se trata del jersey número 9 perteneciente a Harry Kane, el cual intercambiaron tras el cruce de octavos de final en el certamen mundialista.

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La “mala suerte” de Inglaterra en el Mundial 2026

La publicación de la foto en las plataformas digitales coincidió con la antesala del crucial partido de semifinales de los dirigidos por Thomas Tuchel. Para muchos internautas, el hecho de que Jiménez portara la indumentaria oficial con los detalles del partido ante México funcionó como un “amuleto de la mala suerte” para los europeos.

A pesar de las supersticiones de los fanáticos, la camiseta representa simplemente un valioso recuerdo deportivo entre dos referentes que brillaron en la Premier League. Mientras Jiménez aprovecha el descanso antes de sumarse a la Championship con el Wolverhampton, la delegación inglesa debió asimilar el golpe futbolístico.

En síntesis

  • Inglaterra quedó eliminada ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.
  • El delantero Raúl Jiménez posó con la camiseta número 9 de Harry Kane.
  • La fotografía viralizada fue capturada durante unas vacaciones en Isla Mujeres.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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