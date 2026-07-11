“¿Y si sí?”: El guiño de Haaland para México antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

El delantero de la Selección de Noruega comentó una publicación de un aficionado mexicano con la famosa frase que acompañó al Tri en la Copa del Mundo.

Erling Haaland no solo es conocido por ser un goleador implacable, sino que además es uno de los personajes más carismáticos dentro del mundo del futbol. El delantero de Noruega es muy activo en las redes sociales y en la previa del choque con Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 aprovechó para mandarle un guiño a los aficionados mexicanos.

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Un usuario publicó en Instagram un video bailando la famosa canción de Haaland, acompañado de una foto de la fecha del partido de Noruega con Inglaterra y el mensaje: “Vamos Haaland, vénganos”.

SE IMAGINABAN A HAALND DECIR ¿Y SI SI? 👀🇲🇽



El Noruego respondió así al humor de los mexicanos que apoyan a Noruega después de que Inglaterra los eliminara. pic.twitter.com/zukdfYa03b — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 11, 2026

Fue entonces cuando lo que parecía ser un simple video de humor escaló más allá por la presencia de Erling Haaland en los comentarios de la publicación. Puntualmente, el ‘9’ de Noruega y Manchester City escribió: “Y si sí?”.

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Este comentario estuvo acompañado por una bandera de México y un emoji de guiño. Automáticamente, el mensaje de Haaland se llenó de likes y el delantero se metió en el bolsillo a los aficionados mexicanos para lo que resta de la Copa del Mundo.

Los números de Erling Haaland en el Mundial 2026

Irak : 2 goles | Fase de grupos

: 2 goles | Fase de grupos Senegal : 2 goles | Fase de grupos

: 2 goles | Fase de grupos Francia : no jugó | Fase de grupos

: no jugó | Fase de grupos Costa de Marfil : 1 gol | 16avos de final

: 1 gol | 16avos de final Brasil: 2 goles | Octavos de final

En síntesis

Erling Haaland comentó “Y si sí?” con una bandera de México en Instagram.

comentó “Y si sí?” con una bandera de México en Instagram. Noruega e Inglaterra jugarán los cuartos de final del Mundial 2026.

jugarán los cuartos de final del Mundial 2026. Siete goles anotó Haaland contra Irak, Senegal, Costa de Marfil y Brasil.