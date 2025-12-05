Es tendencia:
Hugo Sánchez reveló cruda realidad de la Selección Mexicana: “No tenemos grandes figuras”

La leyenda del futbol mexicano reveló una cruda realidad del combinado nacional de cara a la Copa del Mundo del año próximo.

Por Agustín Zabaleta

La ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 dejó grandes momentos y testimonios. Los equipos conocen a sus rivales para ya poder empezar a estudiarlos en detalles de cara al inicio del torneo de junio próximo. En esa vía, una leyenda del futbol mexicano habló en la ceremonia.

Se trata de Hugo Sánchez, ex jugador de la Selección Mexicana. Así arrancó al ser consultado por el torneo: ‘‘Hay que aprovechar, sentirnos privilegiados de ser un país con tres mundiales en su tierra. Ojalá que sea un Mundial inolvidable, histórico y que consigamos cosas importantes que no se hayan conseguido“.

Y continuó: “Que haya tranquilidad, que haya disfrute, que no haya violencia y disfrutemos del deporte más maravilloso que hay en el mundo”. ”Sentirnos orgullosos como mexicanos de ser organizadores. Disfruten, no cualquier país tiene tres mundiales en su tierra. A gozar”, completó.

Por otro lado, afirmó: ”Estamos en una transición con Javier Aguirre y Rafa Márquez, buscando la forma ideal de juego. México se ha caracterizado por jugar en conjunto, no tenemos grandes figuras a manera individual, pero en conjunto podemos conseguir cosas importantes”.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

En síntesis

  • El exjugador Hugo Sánchez afirmó que la Selección Mexicana debe jugar en conjunto porque “no tenemos grandes figuras” a nivel individual.
  • Sánchez destacó que México es un país “privilegiado” por ser sede de su tercer Mundial en la historia (2026).
  • El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, dará inicio el 11 de junio de 2026.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
