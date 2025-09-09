Este martes 9 de septiembre se vivió una jornada vibrante en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Las emociones más fuertes se experimentaron en Sudamérica, donde Bolivia obtuvo su boleto rumbo al repechaje frustrando las ilusiones de Venezuela.

Si bien no partía como favorito, La Verde consiguió hacer valer los más de 4,000 metros de altura en los que recibió a Brasil, que con un equipo alternativo cayó por 1-0. Al mismo tiempo, la Vinotinto, que comenzó en la posición de repesca, no logró aprovechar esa ventaja y perdió por 6-3 como local de Colombia.

De esta manera, el repechaje rumbo al Mundial 2026 ya cuenta con dos participantes. Además de Bolivia, otro que ya sacó su boleto para participar en el mini-torneo fue Nueva Caledonia, que buscará acceder a su primer mundial en representación de Oceanía.

Al respecto, vale destacar que el certamen constará de la participación de seis equipos (a los ya mencionados se le suman dos clasificados de Concacaf, uno de Asia y uno de África) con un formato que se dividirá en dos semifinales que disputarán los peores ubicados en el ranking FIFA. Quienes ganen dichos duelos se enfrentarán a dos rivales que ya estarán esperando en la final producto de su mejor posición en el escalafón ecuménico.

En tanto, por el momento se sabe que la fecha de disputa será en la fecha FIFA de marzo próximo, mientras que los lugares que lo albergarán serán el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara, que posteriormente serán sedes del Mundial.

La Copa del Mundo 2026 será el primer certamen ecuménico que constará de 48 equipos, lo que significa un incremento de 16 participantes con respecto a Qatar 2022. Su inicio está pautado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Los 18 equipos ya clasificados al Mundial 2026

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe)

México (país organizador)

(país organizador) Estados Unidos (país organizador)

Canadá (país organizador)

Conmebol (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

AFC (Asia)

Japón

Corea del Sur

Australia

Uzbekistán

Jordania

Irán

CAF (África)

Marruecos

Túnez

OFC (Oceania)

Nueva Zelanda

*Europa no posee clasificados hasta el momento.