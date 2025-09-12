La expectativa por el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá es cada vez mayor. Este viernes, FIFA dio a conocer que más de 1,5 millones de fanáticos de 210 países aplicaron a un sorteo preferencial que se lanzó en las últimas 24 horas para solicitar boletos de cara a la Copa del Mundo.

Uno de los países con mayor número de solicitudes fue México, que se ubicó dentro del top 3 junto a los otros dos organizadores. Por detrás aparecieron países con habitual presencia de sus simpatizantes en Mundiales tales como Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

Cabe destacar que esta es la primera etapa en la venta de boletos para el torneo. La misma, en la cual se necesita ser mayor de 18 años para aplicar y no se exige pago alguno para inscribirse o ganar, finalizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 11:00 horas del este y 17:00 del pacífico. Diez días después, y a través de un proceso de selección aleatoria, FIFA enviará una notificación por correo electrónico asignando una fecha y franja horaria para adquirir las entradas, que estarán sujetas a disponibilidad. La hora de inscripción no afectará en los resultados finales.

México es uno de los tres países que más entradas pidió en un sorteo preferencial de FIFA de cara al Mundial 2026. (Getty Images)

A partir del 1° de octubre, la venta se iniciará con tickets disponibles desde 60 dólares para la fase de grupos. De todas maneras, los fanáticos tendrán la posibilidad de adquirir boletos individuales para los 104 partidos, así como boletos de estadio y boletos de equipos.

¿Cuántos aficionados mexicanos asistieron al Mundial de Qatar 2022?

Según distintos reportes, los aficionados mexicanos fueron uno de los más numerosos en el Mundial de Qatar 2022. Se calcula que aproximadamente 10,000 simpatizantes tricolores se trasladaron hasta el país asiático para apoyar al conjunto que por entonces dirigía Gerardo Martino, el cual se despidió tempraneramente al quedar eliminado en fase de grupos.

Naturalmente, el hecho de que esta Copa del Mundo se dispute en México, así como en Estados Unidos y Canadá, invita a pensar que esa cifra se superará con creces. Por lo pronto, la expectativa cada vez es mayor pensando en el próximo 11 de junio, día en el que el balón comenzará a rodar en el partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Azteca.