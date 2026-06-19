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Mundial 2026

¿Juega Achraf Hakimi? Las alineaciones de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

The Tartan Army y Los Leones del Atlas se enfrentan por la Jornada 2 del Grupo C en un partido clave que puede definir el rumbo de ambas selecciones.

Scott McTominay y Achraf Hakimi se ven las caras por el Grupo C del Mundial 2026
© Getty ImagesScott McTominay y Achraf Hakimi se ven las caras por el Grupo C del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con un partido que promete: Escocia vs. Marruecos. El combinado europeo ganó en su debut ante Haití, mientras que los campeones de África igualaron ante Brasil, por lo que necesitan un buen resultado para escalar posiciones pensando en la clasificación.

Ambos seleccionados tienen jugadores de primer nivel en sus plantillas, pero si hay uno que destaca por sobre el resto, ese es Achraf Hakimi. El lateral con pasado en Real Madrid llega al Mundial como campeó de la UEFA Champions League con PSG y el estratega de Marruecos -Mohamed Ouahbi- espera que tenga una buena actuación.

Hakimi jugó los 90 minutos contra Brasil y fue uno de los más destacados de su equipo, con una puntuación de 7.1 en Flashscore, solo por detrás de Saibari y Brahim Díaz. Ahora, Achraf se perfila como titular para el duelo ante Escocia en el Gillette Stadium desde las 16:00 hs (CDMX).

Achraf Hakimi en el debut de Marruecos ante Brasil (Getty Images)

Achraf Hakimi en el debut de Marruecos ante Brasil (Getty Images)

Alineación de Escocia

  • Angus Gunn
  • Nathan Patterson
  • Grant Hanley
  • Kieran Tierney
  • Jack Hendry
  • Andrew Robertson
  • Lewis Ferguson
  • Ryan Christie
  • Scott McTominay
  • John McGinn
  • Che Adams

Alineación de Marruecos

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Noussair Mazraoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismaël Saibari
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Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: TV y streaming online

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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