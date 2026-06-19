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Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: TV y streaming online

Boston, Massachusetts, espera por Escocia y Marruecos en un nuevo capítulo del Grupo C del Mundial 2026.

Escocia y Marruecos comienzan a definir el Grupo C en Boston
© ESPECIALEscocia y Marruecos comienzan a definir el Grupo C en Boston

La actividad de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 sigue su camino. Es el turno de Escocia y Marruecos, quienes se enfrentarán HOY viernes 19 de junio, desde las 16:00 horas (CDMX), en el Gillette Stadium que ahora, por normativas de la FIFA, es lo conoce como Estadio Boston.

Correspondiendo al mismo grupo, y en inmediata continuidad, Brasil estará enfrentando a Haití en Philadelphia. Ese resultado, sumado al que decreten europeos y africanos, empezará a darle forma a la tabla de posiciones de dicha zona, a la espera de que se desarrolle la última fecha de esta etapa inicial.

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¿Cómo terminará el juego entre Escocia y Marruecos en Boston?

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¿Cómo ver el partido entre Escocia y Marruecos del Mundial 2026?

Desafortunadamente para los fanáticos del futbol en México, la opción para disfrutar del choque entre Escocia y Marruecos en dicho país no es gratuita. Este juego solo podrá observarse, en vivo y en directo, con el paquete Plan Mundial que ofrece la plataforma de streaming de Televisa llamada ViX Premium.

  • México: ViX Premium
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Resto de Sudamérica: DSports y Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium y CazéTV
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

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Escocia tiene la tranquilidad de ya tener en su poder tres puntos. Los europeos adquirieron esas unidades en el debut: vencieron 1-0 a Haití en Boston, con gol de John McGinn, y ahora tendrán dos escenarios complicados para decretar si clasificarán o no a los Dieciseisavos de Final de la Copa de Mundo 2026: primero contra los últimos campeones de África y luego ante la Brasil de Vinícius Jr.

El panorama de Marruecos es diferente, pero no complicado. Los africanos, capitaneados por Achraf Hakimi, le robaron una igualdad a La Canarinha en su primera presentación y ahora cerrarán su participación en el Grupo C con dos encuentros que, en la previa, parecen ser más accesibles: inicialmente ante los europeos y luego contra los haitianos, que podrían llegar con cero puntos.

En síntesis

  • Escocia y Marruecos juegan el 19 de junio a las 16:00 horas en Boston.
  • ViX Premium transmitirá en vivo el partido para México con el Plan Mundial.
  • 3 puntos tiene Escocia llega tras vencer 1-0 a Haití con gol de John McGinn.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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