Países Bajos debuta en el Mundial el próximo 14 de junio frente a Japón, mientras que Argelia lo hará el 16 ni más ni menos que ante Argentina.

Este miércoles continúan disputándose distintos amistosos entre las selecciones clasificadas al Mundial 2026. En este caso, Países Bajos y Argelia se enfrentan hoy en el Estadio Feyenoord a partir de las 12:45hs (CDMX).

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Países Bajos debuta en el Mundial el próximo domingo 14 de junio frente a Japón, aunque antes jugará un amistoso con Uzbekistán el lunes que viene. El equipo naranja es uno de los candidatos a llegar lejos en la Copa del Mundo, aunque no sé si le da para ser favorito.

Por su parte, Argelia debutará en la Copa del Mundo ni más ni menos que frente a Argentina. El partido contra la vigente campeona será el próximo martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City y el conjunto africano también comparte zona con Austria y Jordania.

La probable alineación de Países Bajos

Bart Verbruggen

Mats Wieffer

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Micky van de Ven

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Donyell Malen

Tijjani Reijnders

Cody Gakpo

Brian Brobbey

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La probable alineación de Argelia