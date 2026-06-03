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¿Juega Frenkie de Jong? Las alineaciones de Países Bajos vs. Argelia por el amistoso previo al Mundial 2026

Países Bajos debuta en el Mundial el próximo 14 de junio frente a Japón, mientras que Argelia lo hará el 16 ni más ni menos que ante Argentina.

Países Bajos y Argelia se enfrentan en un amistoso
© Getty ImagesPaíses Bajos y Argelia se enfrentan en un amistoso

Este miércoles continúan disputándose distintos amistosos entre las selecciones clasificadas al Mundial 2026. En este caso, Países Bajos y Argelia se enfrentan hoy en el Estadio Feyenoord a partir de las 12:45hs (CDMX).

Países Bajos debuta en el Mundial el próximo domingo 14 de junio frente a Japón, aunque antes jugará un amistoso con Uzbekistán el lunes que viene. El equipo naranja es uno de los candidatos a llegar lejos en la Copa del Mundo, aunque no sé si le da para ser favorito.

Por su parte, Argelia debutará en la Copa del Mundo ni más ni menos que frente a Argentina. El partido contra la vigente campeona será el próximo martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City y el conjunto africano también comparte zona con Austria y Jordania.

La probable alineación de Países Bajos

  • Bart Verbruggen
  • Mats Wieffer
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Micky van de Ven
  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Donyell Malen
  • Tijjani Reijnders
  • Cody Gakpo
  • Brian Brobbey

La probable alineación de Argelia

  • Anthony Mandrea
  • Rafik Belghali
  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Aït-Nouri
  • Houssem Aouar
  • Ramiz Zerrouki
  • Riyad Mahrez
  • Ibrahim Maza
  • Fares Chaibi
  • Amine Gouiri
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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