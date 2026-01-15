¿Por qué no juegan Raphinha y Frenkie de Jong en Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-26?

En el marco de los Octavos de Final de la edición 2025-26 de la Copa del Rey, Barcelona y Racing de Santander se miden este jueves 15 de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero de la ciudad de Santander.

Para este encuentro, el estratega Hans-Dieter Flick no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares, como son Raphinha y Frenkie de Jong. Mientras el primero descansará, el segundo está cumpliendo una jornada de sanción tras ser expulsado en la Final de la Supercopa de España.

¿Quiénes serán los reemplazos de Raphinha y Frenkie de Jong en Racing de Santander vs. Barcelona?

Con esta noticia, los jugadores Marc Bernal y Marcus Rashford se suman al equipo titular. Mientras el primero se sumará a la línea de tres volantes con Pedri y Dani Olmo, el segundo será titular en el tridente que conformará con Lamine Yamal y Ferrán Torres.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Racing de Santander sin Raphinha y Frenkie de Jong?

Sin Raphinha y Frenkie de Jong, el conjunto blaugrana formará de la siguiente manera ante los Verdiblancos: García; Kounde, Cubarsí, Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Yamal, Torres y Rashford.

