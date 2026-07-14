Frenkie de Jong se habría presentado lesionado a la pretemporada del Barcelona: los detalles

Frenkie de Jong quedó eliminado del Mundial 2026 en los dieciseisavos tras perder en los penales con Marruecos.

Mientras el mundo del futbol espera por las semifinales de Francia contra España y de Inglaterra ante Argentina por el Mundial 2026, muchos equipos europeos ya están realizando la pretemporada y algunos recién la inician con sus respectivos chequeos médicos.

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Uno de ellos es el Barcelona, que este lunes varios futbolistas ya se presentaron para las revisiones médicas. Y la pretemporada del conjunto culé habría comenzado con una mala noticia porque Frenkie de Jong estaría lesionado según lo revelado por Matteo Moretto del Diario MARCA.

Los detalles de la posible lesión

El periodista informó que Frenkie de Jong tendría una lesión importante en una de sus rodillas, aunque todavía no se sabe la gravedad de la misma porque hace falta que le hagan más estudios al centrocampista neerlandés.

Sin embargo, Matteo Moretto menciona que el futbolista del Barcelona podría estar hasta cuatro meses ausente. Frenkie de Jong ya se perdió 15 partidos aproximadamente por distintas lesiones en la temporada pasada y especialmente no pudo estar al 100% en el momento decisivo de la campaña.

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De esta manera, si el club confirma la lesión del neerlandés, es probable que el Barcelona tenga que salir al mercado en busca de un centrocampista. El conjunto culé seguro emita un comunicado en los próximos días brindando más detalles sobre la situación de Frenkie de Jong.

En síntesis