¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY miércoles 3 de junio en la previa del Mundial 2026?

Faltan 8 días para el comienzo del Mundial 2026 y las selecciones siguen con su preparación para llegar de la mejor manera al torneo. En estos días previos, varios equipos aprovechan para disputar amistosos internacionales y ajustar detalles antes del debut.
Los partidos de preparación ya comenzaron hace algunos días y este miércoles 3 de junio habrá nuevos encuentros entre selecciones de distintos continentes. Algunos entrenadores continúan probando variantes, mientras que otros empiezan a perfilar el equipo titular para el Mundial.
También hay futbolistas que llegan con mucho desgaste después de la temporada en sus clubes, por lo que estos encuentros sirven para recuperar ritmo y sumar minutos antes del arranque de la competencia.
Entre los partidos destacados de la jornada aparecen selecciones europeas como Italia, Países Bajos, Polonia y Dinamarca, que tendrán actividad en esta nueva fecha FIFA. Aunque algunas de ellas no jugará el certamen internacional por quedar fuera en eliminatorias.
Amistosos internacionales de hoy miércoles 3 de junio
- Gibraltar vs Islas Vírgenes Británicas – 12:00 PM (hora México)
- Dinamarca vs República Democrática del Congo – 12:00 PM (hora México)
- Albania vs Israel – 12:45 PM (hora México)
- Polonia vs Nigeria – 12:45 PM (hora México)
- Países Bajos vs Argelia – 12:45 PM (hora México)
- Luxemburgo vs Italia – 6:45 PM (hora México)
- Panamá vs República Dominicana – 7:00 PM (hora México)
- Corea del Sur vs El Salvador – 7:00 PM (hora México)
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En sintesis
- Las selecciones nacionales de Dinamarca y la República Democrática del Congo jugarán a las 12:00 PM.
- El combinado de Países Bajos se enfrentará al representativo de Argelia a las 12:45 PM.
- El torneo del Mundial 2026 iniciará oficialmente dentro de ocho días tras concluir los amistosos.